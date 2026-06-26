Desgarrador clamor de mamá que pide que rescaten a su hija de escombros en Caracas, Venezuela

Los sismos de magnitud 7,2 y 7,5 que golpearon el norte de Venezuela el miércoles dejaron un panorama de devastación, con decenas de edificios colapsados. Dos días después, cientos de ciudadanos aún buscan a sus familiares entre los escombros, y solicitan ayuda urgente de los organismos de socorro. Según el último balance anunciado por la presidenta encargada del país vecino, Delcy Rodríguez, ya van 589 muertos y más de 2.900 personas heridas.

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En redes sociales abundan pedidos de información por desaparecidos. En un portal de internet creado por venezolanos para ayudar en la búsqueda figuran casi 50.000 personas que sus allegados no han podido contactar. Por otro lado, el presidente de la Asamblea Nacional y hermano de la presidenta, Jorge Rodríguez, afirmó el jueves que habían contabilizado más de 200 personas atrapadas.

Las tareas de rescate avanzan lentamente, y hay cuerpos aún visibles bajo los escombros. Incluso, en La Guaira, el estado más afectado, algunos residentes tratan ellos mismos de liberar a sus familiares sepultados."Está ahí", sollozó Alessandro del Giudice, un joven de 23 años que intenta encontrar a su padre bajo una montaña de escombros, según relató AFP. Su abuela Amparo, desesperada, intentó incluso retirar las ruinas con sus propias manos en busca de su hijo: "Son muchas rocas y con las manos no se puede".



Madre pide ayuda para recatar a su hija de los escombros

Uno de los edificios que colapsó en Caracas es Don Pepe, donde ya han rescatado algunos cuerpos sin vida y al menos a tres personas heridas; sin embargo, se cree que aún hay personas entre los escombros. Allí, Ana Rivas, madre de una de las mujeres afectadas, pidió ayuda en Noticias Caracol para que los organismos de rescate encuentren a su hija: "Por favor sáquenla de allá, que la saquen de esos escombros porque ya desde el miércoles está ahí (...) El alcalde vino, se tomó una foto con una persona que estaba ahí abajo. Ya después se llevaron las maquinarias, se llevaron todo y todavía es posible que esté (...) Yo quisiera que por favor me la sacaran, esté viva o esté muerta, pero por favor sáquenmela de allí abajo".



A este sector también llegó otro ciudadano que viajó desde La Gaira hasta Caracas para saber de sus familiares. "Estuve en la mañana tratando de conseguir en Vistamara a mis familiares y no contestaban porque estaban muy profundos abajo. Cuando llegó un bombero, no sé su nombre, sé que es un muchacho, un capitán, agradezco a ese bombero que pudo dar con mi hermana de la familia de mi mamá, y sacarla con vida. Él me dice que los signos vitales de mi mamá, que mi hermana la abrazaba, que no tenía signos vitales", relató.

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Mientras tanto, equipos internacionales de búsqueda y rescate de al menos 17 países, incluido Colombia, se están movilizando para ayudar, anunció este viernes la ONU. Rescatistas de El Salvador y de México ya aterrizaron en Caracas. Medios venezolanos también informaron de la llegada de equipos e insumos procedentes de Chile y Suiza.

LAURA VALENTINA MERCADO

NOTICIAS CARACOL DIGITAL

*Con información de EFE y AFP