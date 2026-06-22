Reportan caída global de X, antes Twitter: esto se sabe

Arrancando la semana del 22 de junio, millones de usuarios a nivel mundial de la red social X, antes Twitter, han enfrentado problemas técnicos para iniciar sesión y ver las publicaciones en su feed. Por ahora, se desconocen los motivos por los que la aplicación y su versión web presentan fallas.

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De acuerdo con la plataforma especializada Down Detector, en la mañana de este lunes se han dado más de 35.o00 reportes internacionales sobre las intermitencias con la red social sobre las 9:00 de la mañana (hora Colombia).



¿Qué fallas presenta X este 22 de junio?

Aunque son muchos los usuarios que han reportado quedarse sin acceso a su cuenta de X, quienes sí han logrado iniciar sesión se encuentran con cero publicaciones nuevas. Al contrario, al abrir el feed para ver las más recientes actualizaciones, lo que se puede ver es una anuncio que indica: "Algo salió mal. ¿Intentar de nuevo?".

Según lo detallado por los reportes de los usuarios en Down Detector, la plataforma digital que monitorea el estado de servicios en línea en tiempo real, los principales errores se reportan en la app móvil de X con el 45% de los reportes, seguido por el 30% en el feed y el 15% en el sitio web.



Actualización 9:38 a. m.

Al ingresar a la red social se puede ver que, poco a poco, se recupera la normalidad en el feed de la misma. Usuarios publican nuevas actualizaciones y estas se pueden ver por sus seguidores y demás internautas.



De la misma forma, los reportes en Down Detector disminuyen considerablemente y algunos usuarios ya reportan en la plataforma que sus problemas con el acceso y uso de la red social X se han solucionado.



¿Qué hacer cuando no tengo acceso a X?

En caso de presentar fallas con la red social y no tener registro de intermitencias con la misma de manera internacional, el usuario puede intentar solucionar el fallo con estas acciones:



Reiniciar la app: Cerrar sesión en la aplicación y volver a entrar.

Limpiar la memoria caché: Si accede desde un navegador web, puede eliminar los datos temporales siguiendo la guía oficial de Ayuda de X.

Verificar su conexión: Compruebe que su red Wi-Fi o datos móviles estén activos y funcionando con normalidad.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co