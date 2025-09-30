¿Cómo enviar fotos en movimiento por WhatsApp? Paso a paso para hacerlo en iPhone y Android

WhatsApp es una plataforma de mensajería que permite realizar múltiples acciones relacionadas con la comunicación digital. A través de esta aplicación, es posible enviar mensajes de texto, realizar llamadas de voz y videollamadas, compartir archivos, enviar ubicaciones en tiempo real, crear grupos de conversación, establecer canales de difusión y utilizar herramientas de seguridad como la verificación en dos pasos y el cifrado de extremo a extremo.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

También se pueden compartir elementos multimedia como imágenes, videos, documentos, notas de voz y enlaces. En los últimos años, WhatsApp ha incorporado funciones que permiten una experiencia más dinámica, como los estados temporales, las reacciones a mensajes y la edición de textos enviados.

Una de las funciones que ha generado interés es la posibilidad de enviar fotos en movimiento, también conocidas como Live Photos en dispositivos iPhone o como GIFs animados en Android. Aunque WhatsApp no utiliza el término “foto en movimiento” de forma oficial, existen métodos para compartir este tipo de contenido visual que combina imagen y movimiento en un solo archivo. Noticias Caracol le explica cómo hacerlo en cada sistema operativo.



¿Qué son las fotos en movimiento?

Las fotos en movimiento son archivos que contienen una secuencia breve de imágenes que se reproducen de forma continua, simulando un video corto. En el caso de los iPhone, estas imágenes se capturan mediante la función Live Photo, que registra 1.5 segundos antes y después de tomar la fotografía. En Android, este tipo de contenido suele generarse como GIFs animados, que son archivos de imagen que reproducen una secuencia sin sonido.



WhatsApp permite compartir estos archivos, aunque el procedimiento varía según el sistema operativo del dispositivo. En algunos casos, es necesario convertir el archivo original a un formato compatible, como el GIF, o utilizar funciones específicas dentro de la aplicación de mensajería.



Cómo enviar fotos en movimiento por WhatsApp en iPhone

1. Usar Live Photos como GIF

Los dispositivos iPhone permiten capturar Live Photos desde la aplicación de cámara. Para enviar una Live Photo como una imagen en movimiento por WhatsApp, se deben seguir los siguientes pasos:



Abrir la aplicación Fotos en el iPhone y seleccionar la Live Photo que se desea compartir.

Deslizar hacia arriba sobre la imagen para acceder a los efectos disponibles. Allí se puede elegir entre “Live”, “Loop”, “Bounce” o “Larga exposición”. Para enviar como GIF, se recomienda seleccionar “Loop” o “Bounce”.

Una vez aplicado el efecto, tocar el botón de compartir (ícono de flecha hacia arriba) y seleccionar WhatsApp como destino.

Elegir el contacto o grupo al que se desea enviar la imagen y confirmar el envío.

Este procedimiento convierte la Live Photo en un archivo animado que se reproduce automáticamente en la conversación de WhatsApp.

Convertir Live Photo a GIF con aplicaciones externas

Si desea mayor control sobre el formato o duración del archivo, se puede utilizar una aplicación de terceros como GIPHY, Lively o Motion Stills. Estas herramientas permiten convertir Live Photos en GIFs personalizados que luego pueden compartirse por WhatsApp:



Descargar una aplicación de conversión desde la App Store.

Importar la Live Photo desde la galería.

Editar el archivo según las preferencias del usuario (duración, velocidad, recorte).

Exportar el archivo como GIF y compartirlo por WhatsApp desde la aplicación o desde la galería.

Cómo enviar fotos en movimiento por WhatsApp en Android

En dispositivos Android, el proceso es diferente, debido a que no existe una función nativa equivalente a Live Photo. Sin embargo, se pueden crear y enviar imágenes en movimiento utilizando archivos GIF o videos cortos.



Enviar GIFs desde la galería

Muchos teléfonos Android permiten guardar y visualizar archivos GIF en la galería. Para enviarlos por WhatsApp, se debe seguir este procedimiento:



Abrir WhatsApp y seleccionar el chat en el que se desea enviar el archivo.

Tocar el ícono de adjuntar (clip) y seleccionar “Galería”.

Buscar el archivo GIF en la carpeta correspondiente y seleccionarlo.

Confirmar el envío. WhatsApp mostrará una vista previa del archivo animado antes de enviarlo.

Crear GIFs desde la cámara

Algunos dispositivos Android permiten grabar videos cortos desde la cámara y convertirlos en GIFs. También existen aplicaciones como GIF Maker, GIPHY Cam o ImgPlay que facilitan este proceso.



Grabar un video corto desde la cámara del dispositivo.

Abrir una aplicación de edición de GIFs y cargar el video.

Editar el archivo (recorte, velocidad, efectos) y guardarlo como GIF.

Compartir el archivo por WhatsApp desde la galería o directamente desde la aplicación.

Usar el buscador de GIFs en WhatsApp

WhatsApp incluye un buscador de GIFs integrado, alimentado por la plataforma Tenor. Esta opción permite enviar imágenes en movimiento sin necesidad de crearlas previamente.



Abrir el chat en WhatsApp.

Tocar el ícono de emoji en el teclado y seleccionar la pestaña “GIF”.

Escribir una palabra clave en el buscador para encontrar el GIF deseado.

Seleccionar el archivo y enviarlo.

Esta función es útil para compartir contenido animado de forma rápida y sencilla.

Tenga en cuenta que no todos los dispositivos ni todas las versiones de sistema operativo permiten visualizar correctamente las imágenes en movimiento. Es común que algunos teléfonos móviles antiguos no reproduzcan archivos GIF de manera adecuada, o que las Live Photos se conviertan en imágenes estáticas al ser enviadas a través de ciertas plataformas. Esta limitación técnica puede afectar la experiencia del usuario al compartir contenido dinámico.

Publicidad

En cuanto al tamaño del archivo, los GIF pueden llegar a ocupar una cantidad considerable de espacio, especialmente cuando contienen numerosos cuadros o efectos visuales complejos. Dado que WhatsApp establece un límite para el tamaño de los archivos multimedia que se pueden enviar, es recomendable optimizar los GIF antes de compartirlos, con el fin de evitar problemas de carga o envío.

La calidad de reproducción también puede verse comprometida. WhatsApp aplica compresión a los archivos enviados, lo que puede reducir la nitidez o fluidez de los GIF. Para conservar la calidad original del archivo, una alternativa viable es enviarlo como documento en lugar de imagen, lo que evita la compresión automática y preserva mejor los detalles visuales.

Publicidad

De otro lado, considere aspectos relacionados con la privacidad. Al compartir imágenes en movimiento, se debe tener presente que estos archivos pueden contener más información de la que aparentan, como gestos, movimientos o incluso sonidos si se trata de videos convertidos. Por ello, es aconsejable revisar cuidadosamente el contenido antes de enviarlo, asegurándose de que no se incluya información sensible o no deseada.

ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL