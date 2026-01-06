Habilitan nuevos cupos de esterilización gratuita para mascotas en Bogotá: fechas y cómo agendarse

La alta demanda por servicios de bienestar animal en la capital no da tregua. El Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) confirmó que los 520 cupos dispuestos para la Unidad de Cuidado Animal en Engativá ya se encuentran agotados. Sin embargo, hay buenas noticias para quienes quedaron por fuera: se habilitarán nuevas jornadas en la Universidad Nacional a partir del 13 de enero. Aquí le contamos cómo prepararse y asegurar un lugar para su perro o gato en este nuevo ciclo.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

"La esterilización no sólo salva vidas sino que también previene enfermedades, evita camadas nacidas en total vulnerabilidad, mejora el comportamiento de los animales y reduce el riego de abandono por parte de sus tenedores; por eso es clave que comprendamos que esterilizar es cortar a tiempo", explica el IDPYBA.



¿Cómo asegurar un cupo para las próximas fechas?

El proceso es totalmente gratuito y está dirigido especialmente a hogares de estratos 1, 2 y 3. Usted puede agendarse a través de tres canales:



Plataforma digital: ingrese a la web oficial del IDPYBA. Deberá elegir el formulario según el punto de atención (en este caso, seleccione Universidad Nacional o unidades móviles) y completar los datos. Al finalizar, el sistema le entregará un código de turno.

ingrese a la web oficial del IDPYBA. Deberá elegir el formulario según el punto de atención (en este caso, seleccione o unidades móviles) y completar los datos. Al finalizar, el sistema le entregará un código de turno. Atención presencial: si prefiere el trato directo, acuda con fotocopia de cédula y recibo público a los SuperCADE Manitas, Suba o Américas, o a la sede administrativa en la Carrera 10 # 26-51 (Edificio Residencias Tequendama).

si prefiere el trato directo, acuda con fotocopia de cédula y recibo público a los SuperCADE Manitas, Suba o Américas, o a la sede administrativa en la Carrera 10 # 26-51 (Edificio Residencias Tequendama). Línea telefónica: puede solicitar información y citas marcando al 6477117.

Requisitos médicos: ¿cómo saber si su mascota es apta?

Antes de agendar, verifique que su compañero cumpla con las condiciones de salud exigidas para minimizar riesgos en el quirófano:



Edad permitida: animales entre los 4 meses y los 8 años. Estado de las hembras: no pueden estar en celo ni en gestación. Deben haber pasado al menos 45 días después del parto o del último celo. Salud general: deben estar en óptimas condiciones. Aunque no es obligatorio, el Instituto recomienda realizar previamente exámenes de laboratorio (cuadro hemático, ATL y creatinina).

Preparativos para el día de la cita

Si ya tiene su turno confirmado, tome nota de esta lista de chequeo para el día del procedimiento. El incumplimiento de alguno de estos puntos podría causar la cancelación del servicio:



Ayuno: la mascota debe llegar con 8 horas sin consumir sólidos y 3 horas sin líquidos.

la mascota debe llegar con sin consumir sólidos y sin líquidos. Documentación en mano: lleve fotocopia de su cédula (debe ser mayor de edad), el código del turno y la fotocopia de un recibo de servicio público reciente.

lleve fotocopia de su cédula (debe ser mayor de edad), el código del turno y la fotocopia de un recibo de servicio público reciente. Seguridad y confort: los perros deben ir con collar y traílla; los gatos, obligatoriamente en guacal o maletín. No olvide llevar una cobija y el collar isabelino, fundamentales para la recuperación post-anestesia.

Recordatorio importante: ningún funcionario está autorizado para cobrar por este servicio. La esterilización en Bogotá es un derecho gratuito para los estratos priorizados.

"Cada esterilización es una oportunidad para cortar a tiempo la sobrepoblación, el abandono y reducir el maltrato animal en nuestra ciudad cada vez más animalista", ha dicho en reiteradas ocasiones Antonio Hernández Llamas, director del IDPYBA.



Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.



EDITADO Y REVISADO POR JULIÁN CAMILO SANDOVAL

NOTICIAS CARACOL DIGITAL