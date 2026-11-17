Usuarios de los servicios de Apple reportaron este martes interrupciones y problemas para acceder a varias de sus plataformas, entre ellas su nube iCloud, su plataforma de pago Apple Pay y su tienda de aplicaciones, App Store. La página de asistencia de la compañía señaló que App Store, Apple Music y AppleCare sufrieron una interrupción del servicio a partir de las 11:45 hora local (16:45 GMT).

A esa misma hora, Apple señalaba que los usuarios se estaban viendo afectados por problemas con la cuenta y el inicio de sesión de iCloud. El portal especializado DownDetector, que monitoriza este tipo de incidencias en el mundo, registró más 2.300 informes de incidencias de usuarios de Apple Pay, y otras tantas de Apple Support, el portal de asistencia.

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EFE