Estos son los trabajos que la IA podría reemplazar en Colombia, según un estudio: ¿está el suyo?

La inteligencia artificial está cambiando la manera en que se realizan algunas tareas en las empresas y ha abierto una pregunta sobre el futuro del empleo: ¿qué trabajos podrían verse más afectados por esta tecnología? Un estudio de la Pontificia Universidad Javeriana ofrece algunas pistas para responder esa pregunta en Colombia. El informe Inteligencia Artificial y Empleo en Colombia, elaborado por el Centro Javeriano de Competitividad (CJC), identificó las ocupaciones cuyas tareas tienen mayor posibilidad de ser automatizadas y analizó cómo se distribuye ese riesgo entre los trabajadores.

Uno de los principales resultados es que el 27% de los trabajadores analizados se desempeña en ocupaciones con alto potencial relativo de automatización. En otras palabras, sus trabajos incluyen tareas que podrían realizarse, al menos en parte, con herramientas de inteligencia artificial. Por otra parte, el 54% está en ocupaciones con bajo potencial relativo de automatización, mientras que el 19% restante se encuentra en una categoría de potencial incierto. Esto no significa que más de una cuarta parte de los trabajadores colombianos vaya a perder su empleo. El estudio mide qué tan susceptibles son las ocupaciones a la automatización en comparación con otras, pero no establece cuántos puestos desaparecerán ni cuándo podrían ocurrir esos cambios.

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¿Qué trabajos podría hacer la inteligencia artificial?

La inteligencia artificial puede intervenir en tareas que van desde el procesamiento de información hasta la elaboración de documentos y el análisis de datos. Estas funciones están presentes en diferentes ocupaciones, incluidas algunas que requieren formación universitaria o conocimientos especializados. Por eso, la exposición a esta tecnología no se limita a los trabajos manuales o repetitivos. El estudio del Centro Javeriano de Competitividad identificó varias ocupaciones con alto potencial relativo de automatización, entre ellas:



Analistas de préstamos y créditos.

Auxiliares de recursos humanos.

Asesores financieros y de inversiones.

Diseñadores y administradores de bases de datos.

Contadores.

En estas actividades, algunas funciones pueden realizarse con apoyo de herramientas de inteligencia artificial, por ejemplo, para organizar registros, procesar datos o preparar documentos. Sin embargo, esto no significa que la totalidad de las tareas pueda delegarse en un sistema automatizado ni que las personas que ejercen estas profesiones vayan a ser reemplazadas. En contraste, entre las ocupaciones con menor potencial relativo de automatización aparecen trabajos que requieren intervención física directa y adaptación a las condiciones del entorno. El listado incluye:



Obreros de la construcción de edificios.

Lavadores de vehículos.

Albañiles.

Barrenderos y trabajadores de labores afines.

Obreros de obras públicas y mantenimiento.

El estudio también encontró diferencias según los ingresos y el nivel educativo. Mientras que el 12% de los trabajadores con menores ingresos está en ocupaciones con alto potencial relativo de automatización, entre quienes tienen mayores ingresos la proporción alcanza el 67%. La formación académica también marca una diferencia: el porcentaje llega al 60% entre las personas con educación superior o universitaria, frente al 5% de quienes no tienen educación formal.



Los sectores económicos con mayor potencial de automatización

El informe encontró que información y comunicaciones, así como las actividades financieras y de seguros, reúnen las mayores proporciones de trabajadores en ocupaciones con alto potencial relativo de automatización. En información y comunicaciones, el porcentaje alcanza el 85%. En las actividades financieras y de seguros llega al 84%. Estos resultados sitúan a ambos sectores entre los que tienen una mayor proporción de trabajadores en ocupaciones expuestas a las capacidades actuales de la inteligencia artificial, de acuerdo con la clasificación utilizada en el estudio.



En contraste, en agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, el 94% de los trabajadores se encuentra en ocupaciones con bajo potencial relativo de automatización. Otros sectores presentan una mayor proporción de casos cuyo potencial no puede clasificarse claramente como alto o bajo. En comercio y reparación, el 43% de los trabajadores pertenece a esta categoría, mientras que en alojamiento y servicios de comida la cifra llega al 41%. El informe del Centro Javeriano de Competitividad advierte que una mayor exposición a la inteligencia artificial "no necesariamente constituye un pronóstico de pérdida del empleo, pues las tareas que desarrolla la IA en una ocupación pueden complementar y no necesariamente sustituir al trabajador", indicó Óliver Pardo, director del Centro Javeriano de Competitividad.



Bogotá concentra la mayor proporción de ocupaciones con alto potencial

Las diferencias también aparecen al comparar los territorios. Bogotá registra el porcentaje más alto de trabajadores en ocupaciones con alto potencial relativo de automatización, con el 44%. Le sigue Antioquia, con el 29%. En contraste, Cauca registra el 15% y Chocó, el 14%. De acuerdo con el informe, el bajo potencial relativo de automatización predomina en todos los territorios analizados, excepto en Bogotá. En cuanto a las ocupaciones cuyo potencial no se puede determinar con claridad, Caquetá registra la mayor proporción, con el 29%, mientras que Nariño presenta la menor, con el 13%.



VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL