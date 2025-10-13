En vivo
Así fue el emotivo reencuentro de los rehenes liberados por Hamás con sus familias

Besos, abrazos, gritos de alegría y lágrimas llenas de esperanza no faltaron en estos reencuentros. Los secuestrados liberados se reunieron con sus familias en la base militar de Reim, cerca de la frontera con Gaza.

Por: Ángela Urrea Parra
Actualizado: 13 de oct, 2025
