Cabezote sección TECNOLOGÍA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / TECNOLOGÍA  / Descubren un nuevo virus que se propaga por WhatsApp Web: esto es lo que se sabe

Descubren un nuevo virus que se propaga por WhatsApp Web: esto es lo que se sabe

Trend Micro, una empresa de ciberseguridad, ha anunciado la existencia de un malware que utiliza archivos falsos en WhatsApp Web para infectar sistemas Windows y propagarse automáticamente entre sus contactos.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 10 de oct, 2025
WhatsApp dejará de funcionar en ciertos celulares desde agosto de 2025
Los archivos llegan desde un contacto ya infectado para una vez descargados, infectar su dispositivo y enviarse a otro contacto.
Getty Images y Freepik

