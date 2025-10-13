Revelan que B King y Angie Miller no eran novios: "Hambre de fama"

Nuevos detalles sobre lo que pasó con Bayron Sánchez Salazar, conocido como DJ B-King, y Jorge Luis Herrera Lemos, DJ Regio Clown, en México se han conocido a través de Rogelio Mastracci, mejor amigo de Regio Clown. El hombre, escondido porque teme por su vida, entregó información sobre la fiesta que realizaron los artistas y los planes que tenían en ese país.

En medio de la desaparición de B King y Regio Clown y el posterior hallazgo de sus cuerpos sin vida, el nombre de una mujer empezó a tomar relevancia a nivel internacional. Se trata de Angie Miller, una modelo venezolana dedicada a la creación de contenido para adultos y shows eróticos privados, a quien se le identificó como la novia de B King por algunas publicaciones que ella hizo después de la muerte del cantante.

Sin embargo, Rogelio Mastracci sorprendió al revelar al periodista Rafael Poveda en el podcast Más allá del silencio que dicha relación amorosa no existió, pues Miller y King apenas se conocían.



¿Qué pasaba entre Angie Miller y B King realmente?

El mejor amigo de Regio Clown reveló que a la fiesta para la que fue contratado B King en México, llamada Sin Censura, también asistieron otros artistas como DJ Camila Gutiérrez, DJ Fumaratto, DJ Valery Bautista, entre otros.



"Me arrepiento mucho de no haber hecho un registro de esa fiesta, porque la fiesta se llamaba Sin Censura". Explicó que los eventos organizados por Regio Clown y él eran exclusivos y diferentes a muchos otros, pues además de la música llevaban otro tipo de espectáculos. Por ejemplo, durante la intervención de la DJ Camila Gutiérrez, en el escenario la acompaña Angie Miller.

Según Mastracci, la modelo venezolana tenía la labor de animar la presentación de Gutiérrez, por lo que "bailó y quedó con poca ropa".



El hombre también negó que entre Miller y B King existiera un noviazgo. "Eso simplemente fue publicidad de Angie. Hay gente con hambre de fama, hambre de seguidores, hambre de muchas cosas. Ellos tenían 4 días de conocerse. De los 4 días yo creo que se habrán visto dos porque B King lol que hacía era trabajar".

Aclaró que, por supuesto, "B King era un chico joven, guapo, atractivo, igual que Angie Miller. Obviamente que sí se pudieran haber gustado, pero ¿por qué ella publicó besándose con B King luego de su muerte? ¿Por qué no lo hizo antes?".

Cabe recordar que, después del hallazgo de los cuerpos sin vida de Regio Clown y B King, Angie Miller fue reportada como desaparecida por su familia en México. Sin embargo, días más tarde se confirmó que la modelo había sido capturada por las autoridades mexicanas, por su posible relación con el caso, pero fue liberada por falta de pruebas.



¿Qué pasó con Regio Clown y B King?

Mastracci negó que su amigo estuviera ligado a negocios de venta de droga. Cuando Poveda le preguntó que creía que había pasado, con la voz entrecortada dijo: "Querían más. Los dos querían más. Habrá sido un negocio mal hecho". Pero insistió en que "yo no sé qué tipo de negocio hicieron ellos. Mi negocio con ellos era artístico, exclusivamente artístico".

Finalmente, Mastracci reveló que "uno siempre escucha cosas" y que los planes de B King y Camilo Mánager "se querían quedar en México porque querían impulsar su carrera, porque querían vivir un poco más. Yo no estaba de acuerdo, yo no estaba de acuerdo con que ellos se quedaran aquí en México".

El amigo de Regio Clown aseguró que temía por su vida, como muchas personas cercanas al artista. Afirmó que "no merecían morir en la manera en la que murieron, de verdad, pero de que estaban en algo raro, estaban en algo raro. Nunca hubo un rescate, nunca hubo una llamada, nunca hubo algo que indicara algo para poderlos salvar. Simplemente desaparecieron y los mataron".

