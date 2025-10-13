En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Revelan que B King y Angie Miller no eran novios: "Hambre de fama"

Revelan que B King y Angie Miller no eran novios: "Hambre de fama"

Una persona cercana a Regio Clown y B King reveló que la modelo venezolana y el cantante colombiano tenían apenas unos días de conocerse cuando él desapareció.

Por: María Paula González
Actualizado: 13 de oct, 2025
Angie Miller y B King
Angie Miller estaría siendo investigada por posible participación en la muerte de B King -
Fotos: Redes sociales

