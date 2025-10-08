En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
PACTO HISTÓRICO
INPEC
VIRGINIA VALLEJO
NIÑA EN BOGOTÁ
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección TECNOLOGÍA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / TECNOLOGÍA  / WhatsApp ya no será como antes: los 5 cambios que incluyen un nombre de usuario, similar al PIN

WhatsApp ya no será como antes: los 5 cambios que incluyen un nombre de usuario, similar al PIN

Además del nombre de usuario, hay otras nuevas funciones, como el escaneo de documentos. Recuerde que debe mantener la aplicación de WhatsApp actualizada para acceder a las nuevas herramientas.

Por: Ángela Urrea Parra
Actualizado: 8 de oct, 2025
Comparta en:
Qué cambia en WhatsApp: nombre de usuario, Live Photos y más funciones
Qué cambia en WhatsApp: nombre de usuario, Live Photos y más funciones -
Freepick - WhatsApp - Getty Images

Publicidad

Publicidad

Publicidad