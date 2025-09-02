Google lanzó nueva IA para generar y editar imágenes: así la puede usar gratis desde su celular

Google dio a conocer su más reciente actualización de inteligencia artificial generativa: Gemini 2.5 Flash Image, popularmente bautizada como Nano Banana. Esta nueva herramienta se posiciona como un "editor y generador de imágenes diseñado para revolucionar la forma en que interactuamos con las herramientas de edición asistidas por IA", según indicó la compañía en un comunicado. A diferencia de otros modelos avanzados como Sora de ChatGPT o Grok de X, Nano Banana tiene un uso doméstico y sencillo, haciendo la edición rápida y efectiva para el público general.

Nano Banana promete dar capacidades de edición de nivel profesional al alcance de todos, sin necesidad de conocimientos técnicos avanzados. Acceder a esta herramienta es tan sencillo como utilizar la aplicación móvil o la versión web de Gemini, así como Google AI Studio para desarrolladores. Aunque los usuarios gratuitos tienen un límite de 100 ediciones de imágenes al día, los suscriptores de Google AI Pro pueden realizar hasta 1.000, y algunos usuarios han explorado métodos para un uso "ilimitado" mediante la apertura de nuevos chats en plataformas como AI Studio o LM Arena.



¿Cómo funciona este nuevo modelo de IA?

Una de las características más destacadas de Nano Banana es su "comprensión avanzada de instrucciones en lenguaje natural", lo que le permite interpretar comandos complejos y aplicarlos con precisión al contexto de una imagen. Complementando esto, su memoria posibilita refinar ediciones progresivamente, interactuando con la IA como en un diálogo hasta alcanzar el resultado deseado. Esto permite al usuario que convierta la foto en blanco y negro a color, cambie la iluminación de la imagen o realice una foto mediante distintas imágenes, haciendo que la herramienta ejecute los cambios manteniendo el resto de la imagen intacta.

Nano Banana abre nuevas posibilidades en una edición, pues puede crear imágenes desde cero a partir de una descripción detallada, o realizar transformaciones específicas como difuminar fondos, eliminar elementos no deseados, alterar poses o añadir color a fotografías antiguas en blanco y negro. La herramienta también sobresale en mantener la consistencia de personajes a través de diferentes ediciones y entornos, lo que Google indica que puede ayudar en la narración visual o la creación de activos de marca.



Para el comercio electrónico, esta IA podría revolucionar la creación de contenido, permitiendo la generación de imágenes de productos en distintos escenarios como un probador virtual de prendas con facilidad. De acuerdo con lo explicado por la compañía, esta IA puede funcionar para diseñadores gráficos y creadores de contenido que quieran replicar estilos de texto, restaurar fotos dañadas o generar anuncios publicitarios.

Además, esta herramienta también permite crear anotaciones de realidad aumentada en imágenes de Google Maps. Como medida de transparencia, todas las imágenes generadas o editadas con Gemini 2.5 Flash Image incluirán una marca de agua digital invisible SynthID, permitiendo su identificación como contenido creado o modificado por IA.

