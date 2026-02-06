HONOR Magic8 Lite, el celular con un premio Guinness en resistencia llega a Colombia

La marca HONOR presentó en Colombia su más reciente dispositivo móvil, un smartphone desarrollado tras más de cuatro años de pruebas técnicas y enfocado en la resistencia estructural, la durabilidad y el rendimiento en condiciones extremas.

Uno de los principales anuncios del lanzamiento es la obtención de un Récord Guinness por la caída a mayor altura registrada en un smartphone, alcanzando los 6.133 metros, una marca certificada por Guinness World Records. De acuerdo con la compañía, esta prueba respalda el diseño estructural del dispositivo y su enfoque en la protección contra impactos.

El equipo incorpora un sistema de protección tipo airbag, un diseño de amortiguación multicapa con seis capas de absorción de impactos y cristal templado ultrarresistente. Según HONOR, estas características permiten que el dispositivo soporte caídas certificadas de hasta 2,5 metros en condiciones controladas de laboratorio.



En materia de resistencia al agua y al polvo, el dispositivo cuenta con certificaciones IP69K, IP69 e IP68, consideradas entre las más altas de la industria. Estas certificaciones indican protección frente a líquidos, polvo y exposición a agua a alta presión y temperatura, incluyendo inmersiones de hasta 1,5 metros durante 30 minutos, así como resistencia a lluvias intensas y condiciones extremas de temperatura.



Otro de los aspectos destacados es la batería. El dispositivo integra una batería de silicio y carbón con una capacidad superior a los 8.300 mAh, la más amplia presentada por la marca hasta la fecha en la región. De acuerdo con datos del laboratorio de HONOR, esta batería ofrece una autonomía promedio de hasta tres días de uso y una vida útil estimada de varios años antes de presentar un deterioro significativo.

Adicionalmente, el equipo incorpora funciones de inteligencia artificial, herramientas de edición fotográfica, una cámara principal de 108 megapíxeles con estabilización óptica, y está impulsado por la plataforma móvil Snapdragon® 6 Gen 4, optimizada para un desempeño estable y eficiente.

La línea a la que pertenece este dispositivo ha sido asociada por la marca con figuras del deporte como el futbolista Radamel Falcao García, como parte de su estrategia de posicionamiento. El lanzamiento se suma a la oferta de HONOR en el país y está dirigido a usuarios que requieren dispositivos con altos estándares de resistencia, autonomía y rendimiento.

Para más información relevante sobre este dispositivo y más, visite https://www.honor.com/latam/phones/honor-magic8-lite/

