¿Cómo crear videos animados al estilo Pixar con inteligencia artificial? Paso a paso

La evolución de la tecnología ha permitido que la estética visual de grandes estudios de animación, como Pixar, esté ahora al alcance de creadores de contenido y entusiastas del diseño a través de la inteligencia artificial (IA). Lograr ese aspecto característico —definido por personajes expresivos, texturas suaves y una iluminación cinematográfica— ya no requiere necesariamente pagar elevados costos para acceder a programas de edición o contratar a un experto en creación de caricaturas. Solo se necesita saber manejar correctamente la IA.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)

Noticias Caracol le cuenta de manera detallada cómo puede aprovechar las herramientas de IA más recientes para generar contenido animado que capture la esencia del "estilo Pixar".



¿Cómo crear videos animados con inteligencia artificial?

Diego Viegas, creador de contenido y editor de reels 3D, explicó el paso a paso para crear un video de manera sencilla con este tipo de animaciones. Uno de los mayores desafíos al crear videos animados con IA es mantener la consistencia de los personajes y los entornos entre una toma y otra.



1. Crear una imagen con estilo deseado en ChatGPT

El primer paso consiste en ingresar a ChatGPT y subir una imagen propia. Una vez cargada la fotografía, se le solicita a la herramienta que recree esa imagen en el estilo que se prefiera, como, por ejemplo, un estilo visual similar al de las películas de Pixar. Tras completar el proceso, ChatGPT genera una imagen transformada. Cuando el resultado es el esperado, la imagen debe descargarse para utilizarla posteriormente.



2. Acceder a la plataforma Hedra

Con la imagen ya descargada, el siguiente paso es ingresar al sitio web Hedra.com. Es importante tener en cuenta que esta inteligencia artificial es de pago, aunque ofrece siete segundos gratuitos para generar un video, lo que permite obtener un resultado sin realizar un pago inicial. Para continuar, se debe registrar una cuenta en la plataforma y acceder al panel principal.



Seleccionar la opción de creación de video: dentro de Hedra, es necesario hacer clic en la opción “Video”. Este apartado permite combinar imagen y audio para generar la animación final.



3. Subir la imagen y añadir el audio

En esta etapa se deben cargar los elementos necesarios:



La imagen generada previamente con ChatGPT.

El audio que acompañará el video.

Hedra ofrece dos alternativas para el audio:



Grabar el audio directamente desde la plataforma.

Subir un archivo de audio que ya exista.

En este caso, el proceso se realiza grabando el audio dentro de Hedra.

4. Ajustar el audio

Una vez grabado, el audio puede ajustarse dentro de la plataforma. Hedra permite:



Recortar el audio, en caso de ser necesario.

Activar un filtro para eliminar ruidos, lo que mejora la claridad del sonido.

Estos ajustes contribuyen a un resultado más limpio y comprensible.

5. Generar el video

Con la imagen y el audio cargados y configurados, se debe hacer clic en la opción para agregar el video. En ese momento, la inteligencia artificial comienza a procesar los elementos y a generar la animación. El sistema trabaja de forma automática hasta completar el video.



6. Descargar el video final

Una vez finalizada la generación, el último paso consiste en acceder a la librería de Hedra y descargar el video ya creado, listo para su uso o publicación. Siguiendo estos pasos, es posible crear un video corto con una estética animada similar a la de Pixar utilizando inteligencia artificial. El método se basa en transformar una imagen con ChatGPT y animarla en Hedra mediante la integración de audio y video, de forma sencilla y rápida.



La facilidad con la que hoy se pueden crear videos animados al estilo Pixar era impensable hace apenas cinco años. La inteligencia artificial ha reducido los tiempos de producción, ha abaratado costos y ha puesto herramientas profesionales al alcance del público general.

Publicidad

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

ÁNGELA URREA PARRA

Publicidad

NOTICIAS CARACOL