Habla familia de conductor de moto herido tras accidente en Bogotá: "Tiene fractura de cráneo"

Un joven de 22 años es uno de los heridos que dejó el grave accidente registrado el pasado miércoles 4 de febrero en Bogotá, sobre la calle 63 con carrera 17. Este hombre, identificado como Santiago Álvarez, iba conduciendo una motocicleta cuando fue impactado por una camioneta negra que se pasó un semáforo en rojo. Luego, según quedó registrado en cámaras de seguridad, chocó contra un poste y arrolló a una mujer que iba pasando la calle junto a dos menores: una niña de 11 años, quien sería su hija, y un niño de 6, que sería su nieto.

El papá de Álvarez hablo con CityNoticias, y comentó que ese día su hijo iba a empezar a una especialización en economía. Ahora, tras el inesperado accidente, está luchando por su vida en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). "En este momento se encuentra en UCI, allí llegó supremamente grave. Le hicieron todos sus exámenes y esta mañana amaneció con una pequeña hemorragia cerebral porque tiene fractura de cráneo", relató el hombre.



Añadió que en el momento de la entrevista estaba esperando a que ingresaran a Álvarez a cirugía para empezar a drenar la zona afectada: "Ahorita estamos esperando, lo pasan a cirugía para poder empezar a drenarle y, en las manos de Dios, porque si no fue un cerebro, absolutamente nada más. Eso es lo que podemos hacer por ahora, esperar que salga bien todo el asunto".



Por otro lado, el mismo noticiero confirmó que la mujer fallecida en el siniestro se llamaba Yara Sain Travieso Rea, era venezolana y ama de casa. Según testigos, alcanzó a empujar a los dos menores de edad a otro lado de la acera para evitar que la motocicleta los arrollara, por lo que solo tuvieron heridas leves.

Tras el choque múltiple también se registró una fuga de gas en una vivienda cercana, por lo que al punto llegó el Cuerpo de Bomberos de Bogotá. "Inicialmente al llegar apoyamos las entidades de Secretaría de Salud para la atención del motociclista que se encontraba lesionado y de los menores. Ellos fueron trasladados por los recursos de Secretaría de Salud a la Clínica Al Country. Y tuvimos que controlar una fuga de gas que se ocasionó con el accidente por el daño en la cometida del gas natural de la edificación", indicó en su momento César Lara, comandante de la Estación de Bomberos de Chapinero.



¿Qué se sabe de conductor de camioneta involucrada en accidente en Bogotá?

Se conoció que Andrés Felipe Domínguez Pardo, de 20 años, es el conductor de la camioneta negra que se pasó el semáforo en rojo y chocó con la motocicleta. De acuerdo con el comparendo que se le impuso tras el accidente, tendrá que responder por una infracción D04, la cual tiene un costo de 1'266.101 pesos y corresponde, según el Código Nacional de Tránsito, a “no detenerse ante una luz roja o amarilla de semáforo, una señal de 'PARE' o un semáforo intermitente en rojo”.

El joven, sin embargo, fue dejado en libertad debido a que se comprobó que no estaba en estado de embriaguez en el momento del choque. Sin embargo, se investigan las razones por las que pasó el semáforo en rojo y si perdió el control del vehículo por exceso de velocidad u otro factor.

"Por ahora la investigación es por un homicidio culposo, ya que la persona, a pesar de infingir por lo menos dos normas de tránsito, no tenía la intención desde ningún punto de vista ni quería prever el resultado de la muerte o la lesión personal Sin embargo, de presentarse otras evidencias a futuro, se podría variar la calificación de culposo a doloso", explicó Iván Cancino, abogado y docente de la Universidad del Rosario. En ese sentido, si es imputado por homicidio culposo, pagaría una pena de 6 a 8 años de cárcel, mientras que, si es categorizado como doloso, la sentencia sería de 13 años en adelante.

Quedó en libertad el conductor que sería responsable del accidente en Bogotá en el que murió una mujer y tres personas más resultaron heridas, entre ellas dos menores de edad. Al parecer, el joven conducía con exceso de velocidad.



