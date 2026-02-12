Las novedades que llegan para los iPhone con el iOS 26.3: ahora es más fácil pasarse a Android

Usuarios de Apple están a la expectativa por el lanzamiento oficial de iOS 26.3 para los iPhone compatibles, que son desde el 11 en adelante. Se han conocido las actualizaciones y los cambios más grandes previstos, los cuales están relacionados con funcionalidad, privacidad y anticipa también próximas novedades en Siri para el iOS 26.4.



Estas son las novedades para iOS 26.3

Transferencia a otros dispositivos

Una de las novedades que más ha llamado la atención es la posibilidad de transferir datos de un iPhone a un dispositivo Android. Esta herramienta está ubicada en la ruta Ajustes > General > Transferir o restablecer iPhone y le permitirá a los usuarios migrar todos sus datos a un dispositivo Android en caso de necesitarlo, todo a través de un código QR.

Esto permitirá a los usuarios mover de un dispositivo iOS a Android archivos como otos, vídeos, contactos, calendarios y notas. También se podrán traspasar los números de teléfono mediante eSIM y datos de salud.

De la misma forma, Apple garantizará desde ahora mejores experiencias para los usuarios que no tienen todo su ecosistema Apple, especialmente en relojes y audífonos. Hasta hace poco compartir notificaciones desde un iPhone con dispositivos no-Apple era una tarea casi imposible.



Con el iOS 26.3 siguiendo la ruta Ajustes > Notificaciones > Reenvío de notificaciones, los usuarios podrán recibir sus notificaciones en relojes y pulseras inteligentes de otras marcas de una manera más fiable y personalizada. Pero eso no es todo, ahora los auriculares de otras marcas podrán realizar el emparejamiento por proximidad y hacer el cambio de iPhone a Mac sin problema.



Privacidad y seguridad reforzada

En el ámbito de la seguridad, iOS 26.3 introduce un ajuste de ubicación aproximada para la red móvil. Esto quiere decir que la opción limita la precisión con la que la red accede a la ubicación exacta del usuario y tan solo le da a la operadora una zona general. Por ahora, esta mejora está limitada a modelos con el módem 5G de Apple (como el iPhone 16e y iPhone Air) y operadoras seleccionadas.



Además, el protocolo de mensajería RCS finalmente recibe el esperado cifrado de extremo a extremo, aunque su activación depende de la implementación de cada operador de telefonía.



Novedades en aplicaciones

Las novedades también llegaron para los usuarios que son amantes a la reproducción musical. Especialmente en Apple Music Replay ahora se le permitirá a las personas acceder a resúmenes musicales mensuales y un histórico desde el año 2015. También Apple Sports amplió su catálogo con soporte para Golf (PGA y LPGA) y ligas de fútbol como la Copa del Rey y la Copa Italia.

El sistema iOS ahora se siente más organizado para el uso, ya que se separaron las categorías de de 'Tiempo' y 'Astronomía' en el menú de fondos de pantalla. Una novedad técnica relevante es el permiso de ubicación específico para el "Fondo de clima", que permite al usuario mostrar las condiciones climáticas en su pantalla de bloqueo sin necesidad de otorgar acceso permanente a su ubicación a la aplicación completa de Clima.

