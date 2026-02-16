No es su teléfono, reportan caída masiva de X (Twitter) hoy lunes 16 de febrero en Colombia

Desde la mañana de este lunes 16 de febrero, cientos de usuarios de la red social X (antes Twitter) reportaron una caída masiva de la plataforma. Quienes registraron tales fallos afirman que dicha aplicación presenta problemas en su conexión de servidor, funcionamiento del feed y hasta novedades al momento de abrir la aplicación desde sus teléfonos celulares. Por ahora no se registran reportes o respuestas oficiales por parte de la compañía.

Noticia en desarrollo...