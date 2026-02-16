En vivo
Noticias Caracol
TECNOLOGÍA

No es su teléfono, reportan caída masiva de X (Twitter) hoy lunes 16 de febrero en Colombia

La conocida red social presenta problemas en su plataforma desde la mañana de este lunes 16 de febrero. Esto es lo que se sabe hasta ahora.

Por: Julián Camilo Sandoval Blanco
Actualizado: 16 de feb, 2026
Se cayó X
La plataforma X presenta intermitencias. -
Fotos: archivo y Getty Images

Desde la mañana de este lunes 16 de febrero, cientos de usuarios de la red social X (antes Twitter) reportaron una caída masiva de la plataforma. Quienes registraron tales fallos afirman que dicha aplicación presenta problemas en su conexión de servidor, funcionamiento del feed y hasta novedades al momento de abrir la aplicación desde sus teléfonos celulares. Por ahora no se registran reportes o respuestas oficiales por parte de la compañía.

Noticia en desarrollo...

