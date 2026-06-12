No es su celular, Meta se cayó a nivel mundial: reportan fallas en Facebook, WhatsApp e Instagram

Durante la mañana de este viernes 12 de junio de 2026 usuarios registraron fallas generalizadas en los servicios de Meta Platforms, lo que provocó interrupciones en el acceso y uso de Facebook, WhatsApp e Instagram en distintos países. Los reportes comenzaron a aumentar desde primeras horas del día y se extendieron rápidamente a nivel global.

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De acuerdo con los registros de plataformas de monitoreo como Downdetector, el número de reportes de fallas aumentó cerca de las 8:30 a. m., y continuó hasta pasada una hora. A las 9:30 a. m., hora Colombia, las fallas comenzaron a ceder en las tres aplicaciones. Sin embargo, varios usuarios en la red social de X seguían reportando algunas fallas y la aplicación que detecta fallas seguía registrando más de 30.000 reportes de fallas a nivel mundial, en por lo menos 72 países que cuentan con este servicio.



"¿Está Facebook caído? Actualizaciones en vivo mientras Messenger y las aplicaciones de Meta están fuera de servicio en una gran interrupción", "Meta está con inestabilidad, ¿no? Usé mi login y contraseña y dio error!!! En el otro navegador entra pero da error", "Todo lo que está bajo el paraguas de Meta está con errores en este momento", ¿Todos hemos sido desconectados de Facebook", ¿Entonces solo las apps de Meta están fallando", "Ya estaba entrando en pánico, ni siquiera es posible iniciar sesión en la cuenta de Meta", son algunos de los reportes de usuarios en X cerca de las 9:20 a. m., hora Colombia.



¿Qué pasó con los servicios de Meta este viernes?

En el caso de Facebook, varios usuarios señalaron que la página principal no cargaba correctamente o que el acceso quedaba en un estado de carga indefinida. Otros reportaron que no era posible actualizar el feed de noticias ni acceder a perfiles personales.



Por su parte, WhatsApp presentó problemas relacionados con el envío y recepción de mensajes. En algunos casos, los mensajes quedaban en estado de envío sin completarse, mientras que en otros la aplicación no lograba conectarse a los servidores. También se reportaron dificultades con WhatsApp Web, que dejó de funcionar de forma intermitente para varios usuarios.

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La plataforma Instagram también se vio afectada, pues en X varios usuarios indicaron que no podían actualizar el contenido del inicio, subir historias o acceder a secciones como mensajes directos. En algunos casos, la aplicación se cerraba inesperadamente o mostraba errores de conexión.

¿Qué hacer cuando se cae Meta?

Ante la caída de Meta, la matriz de por lo menos tres redes sociales, lo primero que debe hacer el usuario es mantener la calma y evitar realizar acciones como reinstalar la aplicación. Este tipo de problemas suelen estar relacionados con los servidores de la plataforma y no con el dispositivo o la aplicación instalada, por lo que reinstalar la app no solucionará el inconveniente.

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Mientras se resuelve la situación, una opción viable es recurrir a otras aplicaciones de mensajería, como Telegram, Teams, Signal o WeChat. Estas aplicaciones funcionan de manera independiente a Instagram y pueden ser útiles para continuar con la comunicación durante el tiempo que dure la interrupción del servicio.

Además, es importante asegurarse de que todas las aplicaciones estén actualizadas, ya que las versiones más recientes mejoran el rendimiento y la seguridad de las cuentas.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co