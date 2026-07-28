En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
ANGIE RODRÍGUEZ
JULIANA GUERRERO
EJÉRCITO NACIONAL
ABELARDO DE LA ESPRIELLA
YO ME LLAMO

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / JUDICIAL  / Condenan a exjefe paramilitar Hernán Giraldo a 20 años por abusar de menores cuando estaba preso

Condenan a exjefe paramilitar Hernán Giraldo a 20 años por abusar de menores cuando estaba preso

La Fiscalía General de la Nación confirmó la pena contra Hernán Giraldo, excabecilla del Frente Resistencia Tayrona por acceso carnal violento, tortura y aborto forzado tras acogerse a sentencia anticipada.

Por: EFE
Actualizado: 28 de jul, 2026
Comparta en:
Editado por: Mateo Medina Escobar
Condenan a exjefe paramilitar Hernán Giraldo a 20 años por abusar de menores cuando estaba preso
Hernán Giraldo.
Colprensa

El exjefe paramilitar Hernán Giraldo Serna, responsable de numerosos casos de violación sexual durante el conflicto armado, fue condenado a casi 21 años de prisión por abusar de tres menores de edad mientras estaba preso en una cárcel, entre 2004 y 2006, informó este martes la Fiscalía General de la Nación. "El hombre obligaba a las víctimas a que lo visitaran en las cárceles donde se encontraba recluido y allí fueron abusadas sexualmente y sometidas a distintos actos ilícitos", señaló la Fiscalía en un comunicado.

Giraldo fue jefe del Frente Resistencia Tayrona de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y, según la Fiscalía, "aprovechó su condición de cabecilla" para obligar a tres niñas de 11 y 12 años de edad "a sostener relaciones sexuales con él, vivir en las fincas donde residía y visitarlo cada semana en las distintas cárceles" en las que estuvo antes de ser extraditado a Estados Unidos por narcotráfico en 2008.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés

"En los centros penitenciarios fueron abusadas sexualmente y sometidas a distintos actos ilícitos por parte del exjefe paramilitar. Una de las jóvenes, al cumplir 14 años, quedó embarazada y fue obligada a abortar por orden del hoy condenado. Otra de las víctimas dio a luz un bebé producto de los reiterados abusos", agregó la información. La investigación está llena de detalles escabrosos, como que "una de las víctimas fue utilizada en condición de servidumbre, debido a que presentaba una discapacidad cognitiva" según la Fiscalía.

Hernán Giraldo, el depredador sexual

Últimas Noticias

Juliana Guerrero
JUDICIAL

Fiscalía abre investigación contra Juliana Guerrero y su hermana por supuesta red de corrupción

Hallan cuerpo de María Camila Potosí, joven de 21 años con ocho meses de embarazo, en Cali
JUDICIAL

Defensoría pide medidas por feminicidios en Colombia y avanzar en investigación de María Potosí

Estos crímenes fueron declarados de lesa humanidad para ser considerados imprescriptibles, y Giraldo, conocido con los alias de El Viejo, El Señor de la Sierra y Taladro, aceptó su responsabilidad durante las audiencias celebradas el año pasado y se acogió a una sentencia anticipada. De esta forma, un juzgado penal del Circuito de Santa Marta condenó a Giraldo a 20 años, 11 meses y 24 días de prisión "por los delitos de acceso carnal violento agravado, trata de personas con fines de explotación sexual, aborto forzado y tortura, todas estas conductas cometidas contra persona protegida", además de al pago de una multa.

Giraldo se desmovilizó de las AUC en 2006 junto con más de mil de sus hombres, pero luego fue excluido de la Ley de Justicia y Paz, que guió el proceso contra los paramilitares, por incumplir los compromisos adquiridos. Tras ser extraditado a Estados Unidos en 2008, pagó en ese país una condena por narcotráfico y regresó a Colombia en calidad de deportado en 2021 para responder por sus múltiples crímenes ante la justicia colombiana. (Lea: “Siempre viví con la zozobra de quitarme la vida”: joven abusada por el paramilitar Hernán Giraldo).

Joven abusada por el paramilitar Hernán Giraldo 7 de febrero.jpg

Publicidad

AGENCIA EFE
EDITADO POR MATEO MEDINA ESCOBAR
NOTICIAS CARACOL

WhatsApp-Channel Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp Channels aquí 👉🏻 Noticias Caracol
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Hernán Giraldo

Abuso Sexual

Abuso Sexual En Colombia

Menores de Edad

AUC

Paramilitarismo

Publicidad

Publicidad

Publicidad