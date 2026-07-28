Intensifican búsqueda de pistas y del bebé de María Camila Potosí para esclarecer el crimen

Las autoridades de la ciudad de Cali, en el departamento del Valle del Cauca, crearon un grupo especial de búsqueda para encontrar alguna pista que ayude a dar con el paradero de la bebé de María Camila Potosí, mujer de 21 años que fue asesinada en días pasados y cuyo cuerpo fue hallado en zona rural del corregimiento de La Buitrera, cerca del río Meléndez.



Los investigadores del caso siguen la pista de quién estaría detrás de este homicidio, pero la misión ahora es la operación rastrillo, esa operación de búsqueda que han desplegado las autoridades con diferentes comunidades, Defensa Civil, Policía, Secretaría de Seguridad y Justicia en la cuenca del río Meléndez, esa zona clave de la investigación donde están haciendo una jornada de volanteo, perifoneo, hablando con la comunidad y buscando pistas para dar con el paradero de la bebé de Potosí, que tenía ocho meses de gestación.

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Aunque las autoridades todavía no confirman si estaría o no con vida la bebé, lo que aseguran es que sigue la recompensa de hasta 200 millones de pesos para quien brinde información que ayude con la captura de los responsables, pero además con pistas de dónde estaría la bebé. Lo que dicen también las autoridades es que ya hay una persona en manos de las autoridades, pero que detrás de este crimen habrían más de cinco personas.

"Estamos entregando estos volantes para que la ciudadanía por favor entregue toda información que ayude en el esclarecimiento del caso de María Camila Potosí. Están los bomberos, la Defensa Civil, el Ejército Nacional, la Policía Nacional. con la participación ciudadana. Estamos buscando por la cuenca cualquier pista que nos ayude al esclarecimiento de este atroz crimen. El mensaje es que no descansaremos hasta encontrar a los culpables y esto no quedará impune", aseguró Jorge Moreno, secretario encargado de Seguridad y Justicia.

Las autoridades también hacen un llamado principalmente a la comunidad, familiares, amigos, a esas personas que conocían a María Camila Potosí y a su entorno para que hablen con las autoridades, a que arrojen alguna pista, que todo dato es importante en este momento y sobre todo para darle paz a esta familia que ahora tiene la incertidumbre de qué puede haber pasado con la bebé.

