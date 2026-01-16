No es su celular, se cayó X (antes Twitter): reportan fallas de la red social

Sobre las 10:00 de la mañana de este viernes 16 de enero, varios usuarios de Colombia y otros países, como España, reportaron una caída en la red social X, antes conocida como Twitter. La plataforma de comunicación y divulgación de información tiene fallas de carga y no ha permitido subir nuevo contenido por varios minutos.

De acuerdo con los reportes, esta es la segunda caída de la aplicación en esta semana. Entre los problemas reportados este viernes, los usuarios han tenido fallas en la conexión de servidor, la aplicación y el feed de la red social, propiedad del magnate Elon Musk.



A las 10:12 de la mañana, los usuarios de Colombia reportaron 834 informes de fallas en la plataforma Downdetector.



Noticia en desarrollo...



¿Cómo fue la primera caída de X durante esta semana?

El pasado martes 13 de enero, la red social tuvo fallas durante cerca de una hora en diversos países, incluidos Estados Unidos, España y Francia, por causas todavía desconocidas. Los usuarios de X comunicaron a la página Downdetector problemas con el servicio tanto en la aplicación móvil como en su versión web, según los reportes enviados al sitio.

Al acceder a la red social e intentar recargar la página, X aseguraba que "los posts no se están cargando en este momento" y pedía intentarlo de nuevo, aunque no funcionaba. La página Downdetector alcanzó un pico de 2.080 informes de usuarios españoles con problemas en el servicio, mientras que en el caso de clientes estadounidenses, esa cifra ascendía a más de 27.700. Esta incidencia también se ha replicado en otros países como Francia, con un pico de 2.500, así como más de 1.300 reportados en Italia.