Sarampión en Colombia: secretario de Salud de Bogotá dice que el "riesgo es total" si no hay medidas

De los tres últimos casos reportados por sarampión en Colombia, dos están en Bogotá, lo que ha generado alerta en las autoridades sanitarias de la capital de la República. Gerson Bermont, secretario de Salud de Bogotá, señaló que en la ciudad hay “riesgo total” por este virus si no se actúa.



En entrevista con la emisora Blu Radio, Bermont señaló que “hay que tener el tema de la forma más seria y trabajarlo de esa manera. Es grave lo que pudiese suceder, lo que está sucediendo en las Américas. El año pasado hubo 15.000 casos de sarampión en la región. Solo en la Ciudad de México, hubo casi 4.500 y hubo 32 personas que murieron por sarampión”.

Agregó el secretario que este era un virus “que íbamos en proceso de control y, por qué no de eliminación, y resulta que se nos volvió a salir en las Américas y el riesgo es total en Colombia si no tomamos las medidas. Hoy no hay riesgo. Hoy vamos a tener casos importados, pero el problema es que tengamos casos autóctonos. Todavía no los tenemos, pero la probabilidad es grande si nos descuidamos. Es serio el tema”.



¿Por qué hay de nuevo presencia de sarampión en Colombia?

Sobre la pregunta del porqué volvió el sarampión al país, Bermont sostuvo que “son diferentes fenómenos; los fenómenos migratorios que se dieron en todo el mundo, de África hacia Europa, del mismo Suramérica hacia Estados Unidos. Es un una un tema claro, pero al mismo tiempo la decisión de los países del norte que, muchos en la época de pandemia, tuvieron mucha fuerza con los equipos antipandemia, las personas antivacunas, los grupos antivacunas que fortalecieron esos mensajes. Hay que reconocer que hay autoridades hoy en el mundo que incluso también dudan de la eficacia de la vacuna. Se juntaron esos dos elementos, migración de poblaciones que no estaban todas vacunadas y una población que sí estaba protegida, pero que decidió no seguir vacunándose. Ahí se abrió una ventana para que vuelvan a rebrotar nuevas enfermedades como lo es el sarampión”.

Para evitar que los colombianos se contagien de sarampión, el secretario insistió en que hay que “fortalecer los sistemas de vigilancia y Bogotá, en ese sentido, quiero darle tranquilidad a la población. tenemos todos nuestros protocolos de vigilancia activados y precisamente tuvimos muchísima celeridad en detectar estos casos y así seguir haciendo. En el marco del fortalecimiento de esos sistemas de vigilancia, hemos hecho un llamado al Instituto Nacional de Salud para que nos dé los elementos para ayudarle. El Instituto Nacional de Salud no puede pretender hacerlo todo, sino que necesita la fuerza de los territorios. Los pacientes pueden llegar por Cartagena, por Cali, por Medellín, todo donde hay vuelos internacionales. Tenemos que fortalecer los sistemas de vigilancia en cada uno de los territorios y las capacidades de los laboratorios de salud pública para tener el genoma, para poderlo detectar y poder garantizar velocidad en la notificación”.



Aunque la vacuna del sarampión, generalmente, se aplica una vez en la vida, el secretario de Salud de Bogotá indicó que se está recomendando una dosis de refuerzo a nivel mundial. Sin embargo, para las personas que sean mayores a 60 años se requiere atención médica.



"La estrategia clara es la vacunación": secretario de Salud de Bogotá

Para el secretario, “la estrategia clara es la vacunación. Necesitamos que todos nuestros niños menores de 10 años, fijo, tengan las dos dosis, que garanticen las familias que tengan las dos dosis y hay un refuerzo adicional que se tiene que colocar entre los 7 y los 16 años de sarampión, aún teniendo ya las dos dosis. A todas las personas que piensan viajar a sitios donde ya efectivamente hay circulación del virus autóctona, como lo son Canadá, Estados Unidos, México, España, Reino Unido, Venezuela (que no sabemos ni siquiera si están vacunando o no están vacunando y no sabemos ni siquiera cifras de casos ni nada), hay que tener precaución y si usted no tiene los esquemas completos o duda que los tenga, es preferiblemente la vacunación como la única protección que pueden tener”.



Finalmente, sobre la disponibilidad de vacunas contra el sarampión en Bogotá, Bermont dijo que “para mantener los esquemas vacunales hay vacunas suficientes. Podemos efectivamente garantizar de que, para que los niños en su esquema tengan la vacuna, tenemos vacunas suficientes. Ante una situación crítica de que encontremos de forma endémica circulación del virus, la pregunta se la tenemos que realizar al Ministerio de Salud de si ha proyectado lo que podría ser una necesidad de vacunar grupos poblacionales específicos y de riesgo”.

