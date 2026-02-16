Bancolombia ofrece apartamentos desde $110 millones en Bogotá: cómo solicitar crédito de vivienda

Comprar vivienda sigue siendo uno de los sueños de muchos colombianos. Varias estadísticas del DANE han probado que son más los ciudadanos que viven en arriendo que aquellos que cuentan con casa o apartamento propio. A través de la plataforma Tu360Inmobiliario, Bancolombia ofrece apartamentos con precios desde los $110 millones de pesos en Bogotá, una de las ciudades con más personas buscando adquirir vivienda propia.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)

Además, la entidad cuenta con opciones de financiación, como crédito hipotecario y leasing habitacional, la alternativa que le permite comprar vivienda mientras paga arriendo. Antes de compartirle la oferta de apartamentos, Noticias Caracol le explica en qué consisten estas dos opciones de crédito que ofrece Bancolombia.



Crédito hipotecario Bancolombia

El crédito hipotecario de Bancolombia es un producto financiero diseñado para financiar la compra de vivienda nueva o usada en cualquier estrato y en zona urbana del país. El banco establece que este crédito permite pagar la vivienda mediante cuotas mensuales y ofrece la posibilidad de iniciar el proceso de estudio de crédito en línea, obteniendo una carta de aprobación en pocos minutos.



Una de las características centrales del crédito hipotecario es que Bancolombia financia un porcentaje del valor comercial del inmueble, porcentaje que varía según la categoría. El banco financia hasta el 80% del valor cuando se trata de vivienda de interés prioritario o vivienda de interés social (VIP y VIS), y hasta el 70% del valor cuando el inmueble no pertenece a la categoría VIS. La financiación está sujeta al avalúo del inmueble y al estudio jurídico correspondiente.



El banco establece que las personas pueden solicitar el crédito desde ingresos equivalentes a un salario mínimo mensual legal vigente, y permite sumar ingresos familiares para incrementar la capacidad de financiación. Este mecanismo ayuda a ampliar el acceso al crédito para hogares que necesitan demostrar mayor capacidad de pago. Bancolombia incluye un beneficio de avalúo, en el cual la entidad asume el costo del estudio técnico del inmueble que determina el valor a financiar. Este beneficio depende de términos y condiciones, pero al eliminar este costo inicial facilita el proceso para el comprador.

Publicidad

El proceso para adquirir el crédito hipotecario sigue una secuencia establecida por la entidad. Primero, la persona debe analizar sus opciones y simular cuotas desde el portal del banco. Después, el banco realiza un estudio de la capacidad financiera del solicitante mediante un proceso de “estudio gratuito”, donde se determina el valor máximo que se puede financiar. Posteriormente, se solicita documentación como cédula, certificación laboral y formularios inmobiliarios, y el banco genera una carta de aprobación con vigencia de hasta 18 meses, la cual permite buscar el inmueble y usar la aprobación dentro de ese plazo.



Leasing habitacional Bancolombia

El leasing habitacional de Bancolombia es un mecanismo de financiación en el que la vivienda queda a nombre del banco durante la vigencia del contrato. La persona que toma el leasing paga un canon mensual por el uso del inmueble y, al finalizar el plazo pactado, tiene la posibilidad de ejercer una opción de compra para transferir la propiedad a su nombre o al de un tercero. Esta estructura funciona como un arrendamiento financiero orientado exclusivamente a vivienda, y permite acceder a inmuebles nuevos o usados.

El banco financia un porcentaje amplio del valor del inmueble. Dependiendo del tipo de solicitud y del perfil del solicitante, el leasing habitacional puede cubrir entre el 80% y el 90% del valor comercial de la vivienda. El porcentaje final se define durante el estudio crediticio y depende de los criterios de riesgo y del proyecto en el que se encuentre el inmueble. El cliente debe aportar el restante como cuota inicial.

Publicidad

Durante el contrato, la propiedad del inmueble permanece a nombre de Bancolombia. Esta condición permite que el banco administre la garantía mientras el cliente realiza los pagos mensuales. Cuando se alcanza el plazo final del contrato, el cliente puede decidir si desea adquirir el inmueble mediante la opción de compra establecida desde el inicio. Esta opción permite que la vivienda pase a nombre del cliente o de la persona que este designe.



Apartamentos en Bogotá desde $110 millones con Bancolombia

Noticias Caracol consultó en Tu360Inmobiliario para conocer las diferentes opciones en la capital colombiana. Le contamos:



1. Apartamento de $110 millones en Lorenzo Alcantuz I

El inmueble está ubicado en el séptimo piso de la agrupación residencial Cantarrana, sobre la calle 101A Sur de Bogotá. Su construcción data de 2017 y posee un área total de 38,5 metros cuadrados. El apartamento incluye dos habitaciones y un espacio que permite adecuar una tercera alcoba. Dispone de dos baños y tiene acceso a parqueadero comunal.

La distribución es interna y la orientación hacia el oriente aporta buena entrada de luz natural. El estado de conservación es adecuado; la cocina es semiintegral y cuenta con zona de lavandería incorporada. La cuota de administración es de 85.000 pesos. El edificio está equipado con ascensor y el conjunto ofrece administración, servicio de vigilancia permanente, tienda comunal, salón social y parqueaderos para visitantes.



2. Apartamento de $140.000.000 en barrio La Belleza

Se ofrece en venta un apartamento ubicado en el conjunto residencial Mirador del Este P.H., en el barrio La Belleza, sector San Cristóbal Sur. La unidad habitacional cuenta con tres habitaciones, un baño y parqueadero comunal. El edificio fue construido en 2017 y el apartamento conserva un estado adecuado para uso inmediato. El área total es de 37,67 m², mientras que el área cubierta alcanza 41,26 m². Los gastos de administración se encuentran incluidos dentro del precio de venta.

El conjunto residencial ofrece espacios comunes como parque infantil, sala de juntas y áreas de circulación seguras. El entorno corresponde a una zona residencial tranquila, con acceso a servicios esenciales y rutas de transporte.



3. Apartamento de $160.000.000 en Bonanza Sur

Está disponible para la venta un apartamento ubicado en el Conjunto Residencial Los Robles II, en el sector de Bonanza Sur, Bogotá. La propiedad cuenta con tres habitaciones, dos baños y un parqueadero asignado. La distribución se desarrolla en una sola planta, con un área total de 47,21 m².

El apartamento incluye cocina integral, zona de ropas y áreas bien definidas para uso familiar. El conjunto ofrece portería y seguridad permanente, lo que garantiza control de acceso y acompañamiento en las zonas comunes. Su ubicación facilita el acceso a servicios esenciales y rutas de transporte público, lo que convierte esta opción en una alternativa práctica para quienes buscan vivir en una zona residencial organizada y cercana a puntos estratégicos de la ciudad.



¿Cómo solicitar un crédito de vivienda en Bancolombia?

Si le interesa alguna de estas opciones o está interesado en comprar vivienda y solicitar el crédito con esta entidad, la recomendación es ingresar a la página web de Bancolombia a través del enlace https://www.bancolombia.com/personas/creditos/vivienda/simulador-credito-vivienda y simular las cuotas. Puede hacerlo con base al valor de la vivienda de su interés o del valor de las cuotas que usted puede pagar.

Publicidad

No obstante, una vez consulte en la página web puede acercarse a cualquier sucursal de Bancolombia para ampliar esta información y conocer los requisitos y documentos que debe presentar para hacer efectiva su solicitud.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

Publicidad

ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL