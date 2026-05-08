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Noticias Caracol  / TECNOLOGÍA  / OPPO y Luis Díaz rinden homenaje a las madres colombianas con la campaña “Mi mamá, mi Campeona”
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OPPO y Luis Díaz rinden homenaje a las madres colombianas con la campaña “Mi mamá, mi Campeona”

A través de su alianza con la UEFA Champions League, la marca de tecnología resalta el papel fundamental de las madres en el éxito de los grandes deportistas y ofrece descuentos especiales por su mes.

Por: Contenido Patrocinado
Actualizado: 8 de may, 2026
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OPPO MADRES.png

Detrás de cada trofeo, de cada gol y de cada historia de superación, suele haber una figura constante: la madre. Bajo esta premisa, OPPO, aliado global de la UEFA Champions League, ha lanzado en Colombia su campaña de temporada “Mi mamá, mi Campeona”. La iniciativa busca celebrar a esas mujeres que, con su apoyo incondicional, impulsan los sueños de la juventud, pilar fundamental para la marca.

Una conexión que trasciende la distancia

La campaña toma como eje central la historia de Luis Díaz, embajador oficial de OPPO en Colombia, y su madre, Cilenis Marulanda. La narrativa muestra cómo el vínculo entre ambos se ha transformado con los años: de las esperas al final de la jornada en Barrancas, La Guajira, a la comunicación constante a través de la tecnología en la actualidad.

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Para el futbolista, los gestos cotidianos cómo un mensaje de voz antes de un partido, una fotografía compartida o una videollamada tras una victoria, son los que mantienen vivo el lazo emocional. En este contexto, la tecnología no actúa como un reemplazo del afecto, sino como el puente que permite capturar y preservar esos momentos.

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“En OPPO creemos que la innovación tiene más valor cuando conecta emocionalmente con las personas. ‘Mi mamá, mi Campeona’ es un homenaje a esas mujeres que inspiran y creen en nosotros incluso antes que nosotros mismos”, afirmó Juan Maldonado, PR Manager de OPPO Colombia.

Tecnología diseñada para el recuerdo

La marca aprovecha este lanzamiento para destacar sus más recientes innovaciones en el mercado colombiano. Dispositivos como la OPPO Reno14 Series y la familia Find Series están equipados con herramientas de fotografía impulsada por IA y edición inteligente, pensadas para que los usuarios puedan convertir cada interacción con sus seres queridos en un recuerdo eterno.

Oportunidades y beneficios por el Mes de la Madre

Como parte de la celebración, OPPO ha anunciado una serie de beneficios para quienes buscan el regalo ideal para mamá, cómo descuentos de hasta un 50% de ahorro en dispositivos seleccionados en comercios aliados a nivel nacional y dinámicas especiales con el acceso a una landing page donde los usuarios podrán participar por premios exclusivos de la marca.

Con esta campaña, OPPO no solo refuerza su presencia en el ámbito deportivo y tecnológico, sino que posiciona su propósito de marca en el corazón de las familias colombianas, reconociendo que detrás de cada gran historia, siempre hay una campeona que merece ser celebrada.

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