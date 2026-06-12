OPPO, Claro y Fundación Luis Díaz fortalecen la conectividad en La Guajira

OPPO, Claro y la Fundación Luis Díaz anunciaron el inicio de la iniciativa "Lucho por Colombia", un programa orientado a fortalecer el acceso a la tecnología y la conectividad en el departamento de La Guajira. Según las organizaciones participantes, el proyecto beneficiará a más de 500 personas en el municipio de Barrancas ubicado al sur del departamento de La Guajira y comunidades cercanas.

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La iniciativa comenzó con la entrega de los primeros recursos aportados por OPPO y el inicio de la construcción de una sala de tecnología en la sede de la Fundación Luis Díaz. De igual manera, Claro pondrá en funcionamiento servicios de conectividad tanto en la sede de la fundación como en la comunidad de El Cerro.

De acuerdo con las compañías, el proyecto busca promover el acceso a herramientas digitales y oportunidades de formación para niños, jóvenes y familias de la región.



"Queremos que los niños y jóvenes de Colombia encuentren inspiración en nuestra marca, potenciando su talento, fortaleciendo sus conocimientos y construyendo nuevas oportunidades para su futuro. Creemos que la tecnología debe estar al servicio de las personas y generar nuevas oportunidades", afirmó Duke, CEO de OPPO Colombia.



Una iniciativa enfocada en educación y tecnología

La campaña toma como referente a Luis Díaz, futbolista colombiano nacido en Barrancas, La Guajira, y embajador de OPPO Colombia. A través de la Fundación Luis Díaz, las organizaciones buscan fortalecer procesos educativos y de inclusión digital en comunidades de la región.

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Como parte de la primera fase del proyecto, se contempla la construcción y dotación de un aula tecnológica, así como la entrega de más de 70 dispositivos móviles OPPO destinados a apoyar actividades de formación y aprendizaje.

"Conozco de cerca los desafíos que enfrentan muchos niños y jóvenes de La Guajira. Por eso me llena de orgullo ver cómo empresas como OPPO invierten en su futuro. Estoy convencido de que la educación y la tecnología pueden abrir caminos que transforman vidas", señaló Díaz.

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Infraestructura y conectividad

El componente de conectividad estará a cargo de Claro que instalará dos estructuras de telecomunicaciones para ampliar la conectividad en la zona: uno en la sede principal de la Fundación Luis Díaz y otro en la comunidad wayuu de El Cerro y proveerá 50 megas de internet, a través de radioenlaces de microondas, una solución diseñada para garantizar acceso permanente incluso en zonas con infraestructura limitada.

Los beneficiarios también podrán acceder a “Aprende con Claro”, una plataforma digital que ofrece cursos de formación laboral, contenidos de alfabetización digital y una biblioteca virtual con más de 700 títulos.

"En Claro creemos que la conectividad y la educación son fundamentales para transformar vidas. Gracias a esta alianza con OPPO podremos acercar más oportunidades de educación, conocimiento y desarrollo a cientos de niños, niñas y jóvenes de La Guajira", afirmó Rodrigo de Gusmao, presidente de Claro Colombia.

Proyección a largo plazo

Las organizaciones señalaron que la iniciativa contempla una estrategia de largo plazo enfocada en fortalecer las capacidades digitales de las comunidades beneficiadas.

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Además de la entrega inicial de dispositivos, la sala tecnológica contará con equipos y recursos para apoyar procesos de aprendizaje y apropiación digital entre estudiantes y familias vinculadas a la Fundación Luis Díaz.

"En OPPO estamos convencidos de que el éxito de una compañía también se mide por el impacto positivo que genera en la sociedad. Nuestro compromiso es seguir trabajando junto a aliados estratégicos para acercar más oportunidades a quienes más las necesitan", concluyó el CEO de OPPO Colombia.