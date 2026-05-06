Video | Monje robot humanoide causó furor en redes tras aparecer en templo de Corea del Sur

La inteligencia artificial sigue abriéndose paso en escenarios cada vez más inesperados y ahora también llegó al mundo religioso. Un video grabado en Corea del Sur se volvió viral en redes sociales luego de mostrar al que sería, según las redes, el primer monje robot humanoide del país participando en una ceremonia budista junto a religiosos reales.



La escena ocurrió en el templo Jogyesa, ubicado en Seúl, donde un robot humanoide llamado 'Gabi' fue protagonista de una ceremonia especial organizada por la Orden Jogye del budismo coreano, uno de los grupos budistas más importantes del país asiático.

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Las imágenes rápidamente llamaron la atención de miles de usuarios en internet por mostrar al robot vestido con túnica monástica, realizando reverencias, juntando las manos en señal de oración e incluso caminando alrededor de una pagoda junto a los monjes del templo.

La ceremonia se llevó a cabo este miércoles en el patio del Salón Daeungjeon del templo Jogyesa y fue presentada como un evento simbólico antes de la celebración del cumpleaños de Buda.



Aunque la dinámica fue similar a la de cualquier ordenación religiosa, hubo un detalle que sorprendió a todos: quien recibió los preceptos budistas no fue una persona, sino un robot humanoide de aproximadamente 130 centímetros de altura.



🇰🇷 | El primer monje robot humanoide de Corea del Sur hizo su debut en el Templo Jogye en Seúl, con motivo del cumpleaños de Buda. Gabi, el robot de 130 centímetros de altura, llevaba una túnica budista tradicional de color gris y marrón, y se presentó ante los monjes mientras… pic.twitter.com/Oes7q29ODG — Alerta News 24 (@AlertaNews24) May 6, 2026

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El robot, identificado como G, respondió durante la ceremonia a varias preguntas tradicionales que normalmente se hacen a quienes ingresan a la vida religiosa.

“Sí, tomaré refugio”, respondió el humanoide cuando fue consultado sobre si aceptaría refugiarse en Buda, en las enseñanzas budistas y en los monjes que actúan como maestros espirituales.

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El momento quedó registrado en video y rápidamente comenzó a circular en redes sociales y medios asiáticos, donde usuarios comentaron la mezcla entre tradición religiosa y tecnología.



Preceptos adaptados para robots

Uno de los aspectos más llamativos del evento fue la adaptación de los llamados “Cinco Preceptos” del budismo para que pudieran ser aplicados al robot humanoide.

De acuerdo con la información divulgada por medios surcoreanos como ABC, algunas reglas fueron modificadas para ajustarse a la naturaleza tecnológica del novicio robot.

Por ejemplo, el tradicional mandato de “no matarás” fue transformado en “respeta la vida y no la dañes”. Asimismo, durante la ceremonia también se le pidió al robot “seguir bien a la gente y no replicar”.

Ante cada instrucción, Gabi respondió afirmativamente. Imágenes también mostraron además al humanoide inclinándose frente al templo, caminando junto a otros monjes y saludando a las personas presentes en el templo.

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La Orden Jogye explicó que esta ceremonia no busca reemplazar a los monjes humanos, sino enviar un mensaje sobre la convivencia entre la tecnología y los valores espirituales.

Según indicaron, el acto simboliza “una nueva posibilidad para que los humanos y la tecnología coexistan en armonía entre la tradición y el futuro”.

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El abad del templo Jogyesa, el venerable Wonmyeong, también habló sobre el significado del evento y destacó el impacto que generan este tipo de avances en plena era de la inteligencia artificial.

“Responder por sí mismos, caminar solos y juntar sus manos en oración: esto me hace darme cuenta de que realmente hemos entrado en una era de robots que caminan por el camino de compañeros que viven junto a los humanos”, expresó.

Algunos internautas calificaron la escena como una muestra de cómo podría transformarse la vida cotidiana con la llegada de la inteligencia artificial, mientras otros debatieron sobre el papel que podrían tener los robots en espacios tradicionalmente reservados para los humanos.

Según se conoció, Gabi volverá a aparecer públicamente el próximo 16 de mayo durante la tradicional Procesión de las Linternas de Loto en Jongno, Seúl, acompañado de otros tres robots practicantes llamados “Seokja”, “Mohoe” y “Nisa”.

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Por ahora, el video continúa acumulando reproducciones y comentarios en plataformas digitales, convirtiéndose en una de las escenas más llamativas surgidas recientemente en torno al avance de la tecnología y su llegada a ámbitos tan inesperados como la religión.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co