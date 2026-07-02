Así funcionará nueva herramienta de WhatsApp para proteger el número de teléfono: ¿de qué se trata?

La popular aplicación de mensajería WhatsApp implementará una nueva función que busca proteger la privacidad de sus usuarios, especialmente con respecto al número de teléfono. "Cuando alguien nuevo entra a tu vida, ya sea un compañero de clase, un vecino o alguien que conoces en un evento, compartir el número de teléfono puede parecer un gran paso. Eso es porque un número de teléfono es algo personal y está vinculado a muchísimas partes de tu vida", aseguran en un texto compartido por la empresa.



De acuerdo con la aplicación, los usuarios, a veces, solo quieren chatear sin tener que dar su número de teléfono. "Lo mismo ocurre con las conversaciones en grupo. Tal vez quieras unirte al chat de los padres del equipo de fútbol, pero prefieras no dar tu número de teléfono a personas que no conoces", agregaron. De esta manera, WhatsApp presenta la función de "nombres de usuarios" , que empezó una primera fase esta semana.



¿Cómo funcionan los nombres de usuario de WhatsApp?

Desde la aplicación de WhatsApp explicaron que esta semana ya se puede reservar un nombre de usuario. "Para usarlo más adelante este año cuando lancemos esta función. Con más de tres mil millones de personas en WhatsApp, muchos nombres coinciden, por lo que abrimos las reservas de forma anticipada para que todos tengan la oportunidad de elegir el nombre de usuario que prefieran", indicaron.



La empresa explicó que la función todavía no está del todo activa, pero si la reserva del nombre de usuario, por lo que si tiene alguno en mente que quiera usar o que ya emplee en otras redes sociales, es su momento de reservarlo. "Para la mayoría de las personas, elegir un nombre de usuario de WhatsApp debería ser algo único que solo conozcan quienes tú quieras que te contacten", agregaron.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

WhatsApp también dio a conocer que tienen un generador de nombres de usuario en caso de que requiera asistencia. "También sabemos que algunas personas, como los creadores, las pequeñas empresas y las organizaciones, pueden querer mantener una presencia constante en línea. Para ellos, reservamos la opción de reclamar su nombre de usuario existente de Instagram o Facebook en WhatsApp", añadieron.

Otra de las funcionalidades de esta nueva herramienta de WhatsApp es que las personas que quieran ponerse en contacto con la persona deben saber el nombre de usuario exacto e incluso se puede activar una clave opcional que los demás deben saber para enviar un mensaje. "No hay ningún directorio para explorar ni sugerencias".



"Una vez que lancemos los nombres de usuario, cuando envíes un mensaje a una persona o empresa por primera vez, ya no verán tu número de teléfono si tienes activado tu nombre de usuario", dijeron en el texto.

"Implementaremos los nombres de usuario de manera gradual durante los próximos meses y te notificaremos en WhatsApp cuando estén disponibles en tu país ", concluyeron.



¿Cómo reservar un nombre de usuario en WhatsApp?

Verifique que tenga la versión más actualizada de la aplicación.

Vaya a Ajustes.

Ingrese a la sección de Cuenta.

Allí podrá encontrar la opción de Nombre de usuario y reservar el suyo.