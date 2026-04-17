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Noticias Caracol  / TECNOLOGÍA  / No es su celular, reportan fallas en la aplicación de X en la tarde de este 17 de abril

No es su celular, reportan fallas en la aplicación de X en la tarde de este 17 de abril

La red social, conocida anteriormente como Twitter, presenta problemas en su plataforma en la tarde de este viernes 17 de abril. Esto es lo que se sabe hasta ahora.

Por: Valentina Gómez Gómez
Actualizado: 17 de abr, 2026
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No es su celular, se cayó X (antes conocida como Twitter): reportan fallas de la red social
Imagen de referencia de la red social X.
Archivo

Desde la tarde de este viernes 17 de abril cientos de usuarios de la red social X (antes Twitter) reportaron algunas intermitencias en la plataforma. Quienes registraron tales fallos afirman que dicha aplicación presenta problemas en su conexión de servidor, funcionamiento del feed y hasta novedades al momento de abrir la aplicación desde sus teléfonos celulares. Por ahora no se registran reportes o respuestas oficiales por parte de la compañía.

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Acorde con información de la página web Down Detector, especializada en reportar este tipo de situaciones, los usuarios de X en Colombia notificaron, desde las 3:50 de la tarde de este viernes, cientos de fallas relativos a la caída de esta plataforma. Con corte a las 3:52 de la tarde, se anotaron más de 252 informes relativos a tal caída. Al respecto, un 39% de personas reportaron fallas al ingresar a la app; un 34% identificó fallas en la conexión al servidor de la plataforma y un 16% de las intermitencias incluyen fallas al recargar el sitio web.

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Cerca de las 4:02 de la tarde, los reportes de intermitencias aumentaron a 379 reportes.

Los usuarios de la red social habían comunicado a la página Downdetector problemas con el servicio tanto en la aplicación móvil como en su versión web, según los reportes remitidos al sitio en el momento de la incidencia. Al acceder a la red social e intentar recargar la página, X aseguraba que "los 'posts' no se están cargando en este momento" y pedía intentarlo de nuevo, aunque no funcionaba.

Sin embargo, las fallas reportadas fueron disminuyendo con el paso de la tarde, cerca de las 4:20 p. m.

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VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ
NOTICIAS CARACOL
vgomezgo@caracoltv.com.co

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