No es su celular, reportan fallas en la aplicación de X en la tarde de este 17 de abril

Desde la tarde de este viernes 17 de abril cientos de usuarios de la red social X (antes Twitter) reportaron algunas intermitencias en la plataforma. Quienes registraron tales fallos afirman que dicha aplicación presenta problemas en su conexión de servidor, funcionamiento del feed y hasta novedades al momento de abrir la aplicación desde sus teléfonos celulares. Por ahora no se registran reportes o respuestas oficiales por parte de la compañía.

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Acorde con información de la página web Down Detector, especializada en reportar este tipo de situaciones, los usuarios de X en Colombia notificaron, desde las 3:50 de la tarde de este viernes, cientos de fallas relativos a la caída de esta plataforma. Con corte a las 3:52 de la tarde, se anotaron más de 252 informes relativos a tal caída. Al respecto, un 39% de personas reportaron fallas al ingresar a la app; un 34% identificó fallas en la conexión al servidor de la plataforma y un 16% de las intermitencias incluyen fallas al recargar el sitio web.

Cerca de las 4:02 de la tarde, los reportes de intermitencias aumentaron a 379 reportes.



Los usuarios de la red social habían comunicado a la página Downdetector problemas con el servicio tanto en la aplicación móvil como en su versión web, según los reportes remitidos al sitio en el momento de la incidencia. Al acceder a la red social e intentar recargar la página, X aseguraba que "los 'posts' no se están cargando en este momento" y pedía intentarlo de nuevo, aunque no funcionaba.



Sin embargo, las fallas reportadas fueron disminuyendo con el paso de la tarde, cerca de las 4:20 p. m.

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VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co