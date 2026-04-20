Revelan audio de incidente aéreo en El Dorado que obligó a avión a abortar aterrizaje: "Misma pista"

Un audio de la torre de control revelado recientemente expone los momentos previos a una maniobra de aproximación frustrada realizada por un avión de Lufthansa en el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá. El material sonoro permite escuchar las instrucciones emitidas por el control aéreo y coincide con el momento en que un avión de la aerolínea Lufthansa decidió abortar su aproximación por seguridad.

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El incidente se registró este lunes 20 de abril durante la llegada a Bogotá de dos aeronaves. La primera correspondía a un avión de carga de Qatar Airways que ya había recibido autorización para aterrizar en la pista 32 izquierda. Detrás de esta aeronave se aproximaba el vuelo LH 542 de Lufthansa, un Boeing 787-9 procedente de Frankfurt, Alemania.

Según la Aeronáutica, "durante el proceso de aproximación, la pista 32 derecha se encontraba temporalmente no disponible debido al bloqueo por parte de una tercera aeronave. Ante esta situación, todos los tráficos aéreos para aproximación fueron direccionados a la pista 32 izquierda incluidos el vuelo de la compañía Qatar Airways y Lufthansa".



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¿Hubo riesgo de choque entre dos aviones al intentar aterrizar en El Dorado?

De acuerdo con los registros de plataformas de monitoreo aéreo, ambas aeronaves habrían quedado a una distancia aproximada de 200 metros durante la fase final de aproximación. Fue en ese momento cuando la tripulación del avión alemán optó por ejecutar una maniobra conocida en aviación como "go around", que consiste en suspender el aterrizaje y ascender nuevamente para realizar un nuevo intento.



En la grabación se oye al piloto preguntar: "Lufthansa 542, ¿puede confirmar que la aeronave precedente también va a la pista 32 izquierda?", a lo que desde control responden: "Afirmativo, misma pista, 32 izquierda". Segundos después, el piloto anuncia: "Iniciando aproximación frustrada, Lufthansa cinco cuatro dos", confirmando la decisión de abortar el aterrizaje y ascender nuevamente.

#Bogotá | Dos aeronaves tuvieron un nuevo incidente en el Aeropuerto El Dorado de la capital del país que llamó la atención de las autoridades. Esto se sabe al respecto.



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"Según Aerocivil, debido al cierre temporal de una pista, todo el tráfico fue desviado repentinamente a otra pista, lo que provocó que el avión de carga operara por debajo de la altura de aproximación requerida, dando lugar a una separación reducida. De acuerdo con los protocolos de seguridad establecidos, nuestra tripulación inició una maniobra de aproximación frustrada. Se trata de un procedimiento estándar y de precaución, y la situación se gestionó de forma adecuada y profesional", indicó Lufthansa Group sobre el incidente.

El organismo también señaló que el procedimiento ejecutado por la tripulación de Lufthansa corresponde a un protocolo habitual dentro de la aviación comercial. La maniobra de aproximación frustrada se utiliza cuando los pilotos consideran que no existen condiciones óptimas para completar el aterrizaje, ya sea por distancia insuficiente, visibilidad reducida u otros factores operativos.



El evento operacional estuvo "bajo control", según Aeronáutica

La Aeronáutica sostuvo que "el análisis técnico confirma que se trató de un evento operacional gestionado bajo control, y en ningún momento representó una situación crítica o un riesgo real para la seguridad aérea de los pasajeros o las tripulaciones".

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La entidad agregó que "durante el proceso de aproximación, la pista 32 derecha se encontraba temporalmente no disponible debido al bloqueo por parte de una tercera aeronave. Ante esta situación, todos los tráficos aéreos para aproximación fueron direccionados a la pista 32 izquierda incluidos el vuelo de la compañía Qatar Airways y Lufthansa".

"Este cambio de instrucción generó una reducción de velocidad que disminuyó la distancia horizontal entre el avión de Qatar y una aeronave de Lufthansa que se encontraba en la misma fase. No obstante, en todo momento se mantuvo una separación vertical controlada y segura".

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co