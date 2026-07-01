WhatsApp ahora tendrá nombres de usuario para evitar compartir su número: así funciona

WhatsApp sigue siendo la aplicación de mensajería instantánea más utilizada por los colombianos y por millones de usuarios en el mundo. Recientemente, la plataforma anunció un importante cambio para el uso de la misma, la implementación de nombres de usuario, una función que busca transformar la manera en la que las personas interactúan a través de la herramienta.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

A través de sus redes sociales, WhatsApp ha indicado que esta actualización es una de sus mejoras más significativas en materia de privacidad, permitiendo a las personas conectarse sin la necesidad de compartir con extraños su número de teléfono. Sin embargo, han surgido dudas que los usuarios desean resolver con prontitud antes de implementar sus nombres de usuario en la aplicación.



¿En qué consiste la actualización y qué permite?

Con la implementación de nombre de usuario, las personas dejarán de ser identificados en la plataforma solo por su número telefónico y también tendrán un identificador único precedido por el símbolo @, algo con lo que ya estamos familiarizados en otras redes sociales. A diferencia del "nombre de perfil" actual, que puede ser repetido por múltiples personas, el alias o nombre de usuario será exclusivo para cada cuenta.

La función principal de esta herramienta es actuar como un puente de comunicación que protege la identidad del usuario. Al utilizar un alias, las personas podrán iniciar chats, participar en grupos o realizar llamadas sin que su número de teléfono sea visible para los nuevos contactos. Esta medida es particularmente útil en entornos desconocidos, como comunidades escolares o eventos profesionales, donde compartir el número personal puede percibirse como un paso demasiado íntimo o arriesgado.



your phone number is personal and sometimes you want to connect without handing it over. that's why we're introducing usernames for WhatsApp.



starting this week, you can reserve a username to use later this year when we launch the feature. It takes just a few seconds, make sure… — WhatsApp (@WhatsApp) June 29, 2026

Publicidad

¿Cómo establecer mi nombre de usuario en WhatsApp?

WhatsApp ha iniciado una fase de reserva de nombres de usuario a partir del anuncio, finales de junio e inicio de julio. Aunque la función de comunicación mediante alias se lanzará plenamente más adelante este año, los usuarios ya pueden asegurar su identificador de preferencia para evitar que otros lo tomen primero.

Para utilizar esta función, los pasos son sencillos pero requieren tener instalada la versión más reciente de la aplicación:



Dirigirse a la sección de 'Ajustes' o 'Configuración'. Seleccionar la opción 'Cuenta'. Ingresar en 'Nombre de usuario' para completar el registro.

Es importante destacar que, una vez reservado, el alias no será visible de inmediato para otros hasta que la función se active globalmente, momento en el cual WhatsApp enviará una notificación a sus usuarios. La plataforma también ha explicado que el uso de nombres de usuario es completamente opcional para los usuarios, no obligatorio.



Las características del nombre de usuario de WhatsApp

La implementación de nombres de usuario ha generado comparaciones inevitables con plataformas como Telegram, donde los alias son públicos. Lo que ha generado preguntas de los usuarios sobre la privacidad y seguridad de esta actualización. Sin embargo, WhatsApp señaló que ha diseñado un sistema con múltiples capas de defensa para evitar que esta apertura se convierta en un imán para estafas o acoso.

Publicidad

En X, red social en la que la plataforma hizo el anuncio, la aplicación también ha estado respondiendo a todas las preguntas de los usuarios sobre esta actualización. En cuanto a seguridad, han explicado que los usuarios también podrán activar una clave o PIN adicional que evitará que incluso alguien que conozca el nombre de usuario pueda iniciar una conversación con ellos si no lo desean.

Además, que bloquearán automáticamente los intentos repetidos de adivinar la clave de un usuario y se restringirá la cantidad de nuevas personas que una cuenta puede intentar contactar en un periodo corto para frenar el spam. También que en caso de recibir un mensaje de un alias desconocido, el receptor podrá ver información contextual, como si comparten grupos o si el contacto proviene de un país inusual.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co