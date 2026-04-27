Actriz de 'Padres e Hijos' terminó internada luego de que su esposo le terminara por WhatsApp

En el mundo de la actuación, los finales felices suelen estar escritos en el guion. Sin embargo, para la reconocida actriz Fiona Horsey, recordada por su participación en producciones como ‘Padres e Hijos’ y 'La Influencer', la realidad le propinó un golpe emocional que ningún libreto habría podido anticipar. Tras 18 años de matrimonio que parecía un "cuentos de Disney", Horsey se enfrentó a una traición y a un abandono que la llevaron al borde del abismo.



Le terminaron por WhatsApp

El final del matrimonio de Fiona Horsey llegó de la manera más inesperada y poco empática posible: a través de un mensaje de WhatsApp. La decisión fue tomada de manera unilateral por su esposo, quien la envió junto a sus hijos a Inglaterra, para que los menores estudiaran inglés, alejándola de su entorno en Colombia. Una vez allí, la comunicación se rompió de la forma más fría posible.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

"Me manda a Inglaterra para decir que debería irme allá con los hijos para que estudiara inglés... pero en el fondo era la manera de poder terminarle por WhatsApp", relató la actriz con dolor en diálogo con La Red.

Aunque en su imaginario y en el de quienes la rodeaban la actriz había logrado un matrimonio y una familia "soñada", hoy Fiona analiza todo lo que hay detrás de esa fachada que ella y su ex se obligaron a mantener. Según Horsey, el principal problema era una profunda falta de comunicación emocional.



"Él nunca quiso hablar de sus emociones. Es una persona no disponible emocionalmente", explicó la actriz, añadiendo que se sentían atrapados en una realidad en la que lo material primaba sobre la conexión interna, por lo que a lo largo de los años se habían enfocado en construir esa imagen de familia ideal. El detonante final fue el descubrimiento de una infidelidad con una mujer más joven, una traición que Fiona describe como un dolor que nadie entiende hasta que lo vive.



¿Qué le pasó a Fiona Horsey tras terminar su matrimonio?

La forma en que terminó la relación, sumada a la soledad en un país extranjero, sumió a Fiona en una crisis nerviosa profunda. En Inglaterra, se vio obligada a trabajar en una tienda de ropa doblando prendas para sobrevivir, una labor que la mantuvo a flote mientras su mente colapsaba.



El dolor se intensificó por la falta de apoyo de su círculo cercano. Fiona recordó que fue juzgada duramente por su propia familia en medio de su duelo. "Me juzgaban, me decían que estaba loca, que era una mala mamá. No hay nada peor que le digan a uno que es mala mamá", confesó entre lágrimas. Esta incomprensión la llevó a una desconexión total, sintiendo que no había medicamento ni tratamiento médico que pudiera curar el sentimiento de abandono y traición.

Publicidad

El abandono, tanto de su esposo como de sus familiares la llevaron a regresar a Colombia y, en medio de la desesperación, a intentar recuperar su hogar. Aseguró que llegó a suplicarle a su exesposo de rodillas. "Yo le rogué al Señor para que volviéramos. Yo vine a rogarle y revolcarme como un marrano en el lodo. Yo quería recuperar mi familia", admitió.

La situación alcanzó su punto crítico en diciembre del año pasado, cuando una crisis de identidad y un dolor "descomunal" la llevaron a ser internada en la Clínica Montserrat, una institución psiquiátrica. "Fue un nivel de crisis que yo ya entiendo cuando la gente se quiere matar", reveló, explicando que fue un momento donde se salió de sí misma y necesitó intervención profesional.

Publicidad

Tras diez días internada y un proceso terapéutico intenso, Fiona Horsey ha comenzado a reconstruirse. Ha decidido alejarse de la medicación psiquiátrica fuerte, apostando por el entrenamiento mental para superar el apego. Hoy se declara "llena de energía y con ganas de tragarme el mundo" y está enfocada en su bienestar mental, entendiendo que la recuperación no es un proceso lineal, sino uno que requiere "romperse por dentro" para volver a armarse.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co