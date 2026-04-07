WhatsApp prepara los canales de pago para ofrecer contenido exclusivo dentro de la aplicación

WhatsApp avanza en una nueva etapa con la preparación de canales de pago, una función que apunta a ofrecer contenido exclusivo dentro de la aplicación. La información conocida hasta ahora proviene directamente de anuncios hechos por WhatsApp y de lo publicado en su página web oficial, donde la empresa ha explicado cómo planea ampliar las opciones para creadores, medios y organizaciones que ya usan los canales como vía de difusión.



Los canales de WhatsApp se lanzaron como una herramienta para enviar mensajes de forma unidireccional. A diferencia de los chats o grupos, los canales no permiten respuestas públicas, lo que los convierte en un espacio pensado para compartir información, actualizaciones y avisos sin generar conversaciones abiertas. Desde su lanzamiento, WhatsApp ha señalado que los canales están separados de los chats personales y que no afectan el cifrado de extremo a extremo de los mensajes privados.

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La siguiente fase de esta función es la monetización. WhatsApp ha confirmado que trabaja en opciones para que los administradores de canales puedan cobrar por contenido exclusivo. La idea es que algunos canales sigan siendo gratuitos, mientras que otros ofrezcan acceso mediante un pago periódico. Este modelo se asemeja al de suscripciones que ya existen en otras plataformas digitales, pero integrado directamente en WhatsApp.



¿Cómo funcionarán los canales de pago en WhatsApp?

Según lo explicado por la empresa, los canales de pago permitirán a los administradores ofrecer información adicional que no estará disponible para quienes no paguen. Esto puede incluir actualizaciones anticipadas, contenido especializado o material diseñado para una audiencia específica. WhatsApp ha aclarado que el pago será voluntario y que cada usuario decidirá si desea suscribirse a un canal de este tipo.

La gestión de los pagos se hará dentro del ecosistema de WhatsApp, usando las herramientas que la plataforma ya emplea para otros servicios. En los países donde WhatsApp Pay está disponible, esta infraestructura facilitará el proceso. En otros mercados, la empresa ha indicado que adaptará los métodos de pago según la regulación y los sistemas locales. La página oficial de WhatsApp señala que la intención es simplificar el proceso tanto para quien crea el canal como para quien se suscribe.



Otro punto que WhatsApp ha destacado es la visibilidad de los canales. Junto con las suscripciones, la plataforma planea permitir que algunos canales aparezcan destacados dentro del directorio. Esta opción también hará parte del modelo de ingresos, ya que los administradores podrán pagar para que su canal tenga mayor alcance. WhatsApp ha sido claro en que estos canales destacados estarán identificados como tales y no se mezclarán con los resultados orgánicos sin aviso.



¿Qué pasará con la privacidad de los usuarios en WhatsApp?

En cuanto a la privacidad, la empresa ha reiterado que los datos personales de los usuarios no se compartirán con los administradores de los canales. Los responsables de un canal no podrán ver quién se suscribe ni acceder a información personal de los seguidores. WhatsApp ha insistido en que esta separación es clave para mantener el enfoque de privacidad que caracteriza a la aplicación.



Para los usuarios, el acceso a un canal de pago será opcional y fácil de gestionar. WhatsApp ha explicado que las suscripciones podrán activarse o cancelarse en cualquier momento. También se mostrará de forma clara el costo del canal antes de confirmar el pago. La plataforma no ha detallado aún los precios, ya que estos serán definidos por cada administrador dentro de los rangos permitidos por WhatsApp.

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Los canales de pago no reemplazan las funciones actuales de la aplicación. Los chats personales, las llamadas y los grupos seguirán funcionando como hasta ahora. WhatsApp ha señalado que esta nueva opción no cambia la experiencia básica de mensajería y que está pensada como una herramienta adicional para quienes ya usan los canales de forma activa.

Desde el punto de vista de los creadores y medios, WhatsApp ha planteado los canales de pago como una forma directa de llegar a la audiencia sin depender de algoritmos externos. Los mensajes llegan de manera cronológica y no compiten con publicaciones de otros perfiles. Esto permite un control más directo sobre el contenido y la frecuencia de publicación.

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WhatsApp también ha aclarado que no tomará decisiones editoriales sobre el contenido de los canales. La responsabilidad de lo que se publica recae en cada administrador, siempre que se respeten las normas de uso de la plataforma. Los canales que incumplan estas reglas pueden ser suspendidos, incluso si son de pago. En su página web, WhatsApp ha mencionado que esta función se implementará de forma gradual. No todos los usuarios ni todos los países tendrán acceso al mismo tiempo. La empresa suele lanzar este tipo de novedades primero en mercados específicos y luego ampliarlas según los resultados y el feedback recibido.

La llegada de los canales de pago muestra un cambio en la forma en que WhatsApp se posiciona dentro del ecosistema digital. Sin alterar su función principal como aplicación de mensajería, la plataforma busca ofrecer nuevas herramientas para quienes producen contenido y para quienes buscan información directa sin intermediarios.

Por ahora, WhatsApp mantiene el mensaje de que los canales seguirán siendo un espacio separado de los chats personales y que la suscripción a contenido exclusivo será una decisión individual. Con esta nueva opción, la aplicación abre la puerta a un modelo donde la información, las actualizaciones y los contenidos especializados pueden tener un valor económico directo dentro de la misma plataforma.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

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ÁNGELA URREA PARRA

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