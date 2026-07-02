Balcón se desplomó sobre un carro en Cartagena: esto es lo que se sabe

Una situación sorprendente y peligrosa se presentó en la mañana de este jueves 2 de julio en el sector de Getsemaní, en Cartagena, luego de que un balcón se desplomara sobre un vehículo que transitaba por el lugar. Las autoridades locales atienden la emergencia y la movilidad en la zona está reducida.

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Los hechos ocurrieron específicamente en la Calle Larga, frente a la sede del Departamento Administrativo Distrital de Salud (Dadis), en el barrio Getsemaní, cuando uno de los balcones de una edificación se desprendiera y cayera sobre la parte delantera de una camioneta gris que justo pasaba por el lugar.

A través de redes sociales se han difundido fotos y videos de testigos de lo ocurrido en los que se ve el estado en el que quedó el vehículo y que el punto ya se encuentra acordonado y con atención de uniformados. Por fortuna, informes preliminares indican que no se presentaron heridos por los hechos.



Un balcón de una vivienda se desplomó en la calle Larga, en el barrio Getsemaní en el centro histórico de Cartagena, afectando una camioneta que transitaba por el sector. El Departamento de Tránsito pidió a quienes transitan por esta calle hacerlo con precaución. #MañanasBlu pic.twitter.com/sqJC4MKc9k — Blu Caribe (@BLUCaribe) July 2, 2026

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Lo que se observa en los videos es que los principales daños son materiales y que el conductor de la camioneta logró salir ileso del vehículo cuando todo pasó. El estruendo de lo ocurrido alertó a residentes comerciantes y transeúntes del sitio, pero por fortuna ninguno de ellos resultó herido en medio de la caída del balcón.



Movilidad afectada en Getsemaní por desprendimiento de balcón

Al lugar llegaron agentes del Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (DATT), quienes acordonaron la zona y redujeron el paso de vehículos por la calle en un solo carril, lo que afectó la movilidad de muchos conductores de la ciudad. El DATT indicó que el balcón que se desprendió cayó en la intersección de la carrera 10B con la calle 25.

“El incidente afectó a un vehículo que se encontraba en el lugar. Mientras las autoridades y los organismos competentes adelantan el procedimiento para retirar el vehículo y atender la emergencia, se registra reducción en la capacidad vial, generando tránsito lento”, informaron en un comunicado. Agregaron una advertencia para que los conductores circulen con precaución y acatar las órdenes de los agentes que les indican rutas alternas.

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Por su parte, el diario local El Universal citó al director de Control Urbano del Distrito, Giovanni Battista, quien dio un primer reporte sobre lo que creen causó el desprendimiento del balcón del edificio. El funcionario indicó que la situación estaría relacionada con fallas estructurales de la edificación por su antigüedad. "La Dirección de Control Urbano identifica y caracteriza de forma permanente los inmuebles que presentan peligro de colapso en el Centro Histórico de Cartagena para garantizar que en ningún caso se vea expuesta la vida o la integridad de cualquier transeúnte", aseguró.

De hecho, recientemente la Alcaldía de Cartagena señaló que han identificado 51 inmuebles en condición de riesgo entre el Centro Histórico y Getsemaní. Battista señaló que en estos casos se han abierto procesos judiciales para hablar con los propietarios y "exigirles la reparación necesaria y evitar riesgos para la comunidad. Tenemos un semáforo que los clasifica en rojo, amarillo y verde, según el estado crítico que puedan representar para la comunidad. Los inmuebles en rojo, sobre los que concentramos nuestra atención, no superan los cinco predios en el Centro Histórico".

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co