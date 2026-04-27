Esto es lo que te puede costar llenar el álbum del Mundial 2026 en Colombia

Cada cuatro años, hay una escena que se repite en Colombia: sobres abiertos sobre la mesa, láminas repetidas que se negocian y la emoción de llenar cada página del álbum del Mundial. Es una tradición que mezcla fútbol y nostalgia, y que para muchos sigue siendo parte esencial de vivir el torneo.

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Sin embargo, esta vez el contexto es distinto. El Mundial de 2026 no solo será más grande dentro de la cancha, también plantea un cambio importante fuera de ella, especialmente en lo que implica completar la colección oficial.

Porque aunque la dinámica no ha cambiado, el costo sí lo ha hecho.



Un álbum más grande, un reto mayor

La nueva edición marca un antes y un después. El salto de 32 a 48 selecciones convierte este álbum en el más ambicioso que ha lanzado Panini.



Serán 112 páginas con un total de 980 láminas, donde cada selección tendrá su propio espacio con jugadores, escudos y fotos oficiales. A esto se suman contenidos adicionales como estadios, calendario, historia del torneo y láminas especiales que aparecen de forma aleatoria.

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Todo esto amplía la experiencia, pero también aumenta la cantidad de sobres necesarios para completar el álbum. Y ahí es donde empieza a sentirse la diferencia.

El precio base no cuenta toda la historia

En términos iniciales, los precios parecen accesibles. El álbum cuesta $14.900 en su versión básica y $49.900 en pasta dura. Cada sobre vale $5.000 e incluye siete láminas, mientras que una caja completa de 104 sobres tiene un precio de $520.000.

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En un escenario ideal, sin láminas repetidas, se necesitarían alrededor de 140 sobres para completar la colección. Pero en la práctica, ese escenario no existe.

Las repeticiones son inevitables, lo que obliga a comprar más sobres o depender del intercambio con otros coleccionistas. Y ahí es donde el gasto empieza a crecer rápidamente.

La cifra que cambia todo

Con todos estos factores, completar el álbum del Mundial 2026 en Colombia ya no es un gasto menor.

Las estimaciones indican que llenar la colección puede costar entre $1.200.000 y $2.000.000, dependiendo de la suerte, la estrategia de compra y el nivel de intercambio. En algunos casos, esta cifra se acerca o incluso supera el costo de un arriendo mensual o el mercado de varias semanas.

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Este incremento responde a varios factores. Por un lado, el crecimiento del torneo implica más láminas y más sobres. Por otro, influyen el aumento en las licencias oficiales, la demanda global y el crecimiento de coleccionistas adultos.

Un fenómeno que va más allá del álbum

El gasto no se limita solo a las láminas. Alrededor del Mundial, se ha construido todo un conjunto de consumos que incluye camiseta oficial, suscripciones a plataformas deportivas y otros productos relacionados.

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En conjunto, este paquete puede superar el millón de pesos, con un aumento cercano al 70% frente a ediciones anteriores como la de 2018. Mientras algunos costos han subido de forma moderada, los productos licenciados han tenido incrementos mucho más marcados.

Detrás de esto hay una industria global en expansión, donde los productos oficiales juegan un papel clave.

Más coleccionistas, más presión en los precios

Otro factor clave es el cambio en el perfil del comprador. El álbum ya no es solo un pasatiempo infantil; ahora tiene una fuerte presencia de coleccionistas adultos.

Esto aumenta la demanda y permite que el producto se posicione como un objeto de valor más alto. A esto se suman factores económicos como la devaluación del peso, el aumento en costos de producción y logística, que terminan impactando el precio final.

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Una pasión que ahora se mide en pesos

El álbum del Mundial sigue siendo una de las formas más tradicionales de vivir el torneo. Pero en 2026, esa experiencia tiene un costo mucho más alto que en el pasado.

Completarlo sigue siendo una meta para muchos, pero ahora implica una inversión considerable. Y aunque la emoción de llenar cada espacio no cambia, la realidad es que esta tradición también se ha transformado en un reflejo de cómo el fútbol, fuera de la cancha, se ha vuelto cada vez más costoso.

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