Diablo IV y Korn cruzan caminos con una propuesta que mezcla música y oscuridad

Hay colaboraciones que se sienten forzadas, pero hay otras que parecen haber estado destinadas a suceder. Cuando dos mundos comparten una misma esencia —oscuridad, intensidad y una narrativa cargada de conflicto— el resultado suele ser más que un simple cruce de marcas.

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En la industria de los videojuegos, este tipo de alianzas se han vuelto cada vez más comunes, especialmente cuando se trata de expandir la experiencia más allá del gameplay. Música, cine y cultura pop han encontrado un punto de encuentro con los videojuegos, creando momentos que trascienden la pantalla.

En ese contexto, el universo de Diablo IV no es ajeno a este tipo de propuestas. Desde su origen, la franquicia ha construido una identidad marcada por lo oscuro, lo visceral y lo emocional, elementos que han definido su narrativa durante décadas.



Pero esta vez, la conversación no gira únicamente alrededor de una expansión o un nuevo contenido. Hay algo más detrás, algo que conecta directamente con otro mundo igual de intenso: el de la música.



Cuando la música entra al juego

El vínculo entre videojuegos y música no es nuevo, pero pocas veces se logra una integración que vaya más allá de lo superficial. No se trata solo de incluir una canción en un tráiler o usar un tema de fondo; se trata de construir una experiencia coherente con el tono del universo.

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En el caso de Diablo, esa coherencia es clave. Su narrativa siempre ha girado alrededor del conflicto interno, la lucha contra la oscuridad y las consecuencias de las decisiones. Son temas que también han sido explorados durante años por artistas que encuentran en lo emocional y lo crudo su sello distintivo.

Ahí es donde entra Korn, una agrupación que ha construido su carrera precisamente sobre esas bases: dolor, transformación y confrontación personal. Durante más de tres décadas, su sonido ha evolucionado sin perder esa identidad visceral que los caracteriza.

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Todo apuntaba a que, en algún momento, estos dos universos iban a coincidir.

La revelación: una colaboración que marca un regreso

Blizzard confirmó el lanzamiento de un video musical oficial para “Reward the Scars”, una nueva canción original de Korn creada en colaboración con el universo de Diablo. Este tema acompaña directamente el lanzamiento de Diablo IV: Lord of Hatred, convirtiéndose en una pieza clave dentro de esta nueva etapa del juego.

Además de su conexión con el videojuego, el lanzamiento tiene un peso propio importante: se trata del primer material nuevo de Korn en más de cuatro años, marcando su regreso con una propuesta alineada con la oscuridad y la carga emocional que caracteriza tanto a la banda como a la franquicia.

El video musical, ya disponible en los canales oficiales, lleva esa conexión un paso más allá al trasladar visualmente el mundo de Diablo a un formato cargado de terror, poder y resistencia.

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Una expansión marcada por decisiones y consecuencias

El lanzamiento de esta canción coincide con la llegada de Lord of Hatred, la segunda expansión de Diablo IV, que ya está disponible desde hoy.

Esta nueva etapa representa el desenlace de la saga conocida como la “Era del Odio”, llevando a los jugadores a una confrontación final contra Mefisto, una de las figuras más representativas del universo de Diablo. Su influencia amenaza con consumir todo Santuario, poniendo a prueba las decisiones que los jugadores han tomado a lo largo de la historia.

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La narrativa se enfoca en las consecuencias, en el peso de las elecciones y en ese punto donde el bien y el mal dejan de ser absolutos. Es precisamente esa línea temática la que conecta de forma directa con “Reward the Scars”, una canción que explora lo que queda después de la lucha: el dolor, la supervivencia y la transformación.

Jonathan Davis, vocalista de la banda, confirmó que su relación con el juego viene de años atrás, lo que hizo que el proceso creativo fluyera de manera natural. La canción nació como parte de sus sesiones habituales, pero rápidamente encajó con la esencia de Diablo.

Desde Blizzard, también señalaron que la colaboración no fue forzada, sino el resultado de una afinidad clara entre ambas identidades. Tanto el juego como la banda comparten ese enfoque de enfrentar la oscuridad sin filtros, lo que le da coherencia a todo el proyecto.

Más que una colaboración puntual

Este tipo de iniciativas reflejan cómo los videojuegos siguen expandiendo su alcance cultural. Ya no se limitan a ofrecer experiencias jugables, sino que se convierten en plataformas donde convergen diferentes formas de arte.

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En el caso de Diablo, esta colaboración con Korn no solo acompaña el lanzamiento de una expansión, sino que refuerza su identidad narrativa y emocional. Es una forma de amplificar el impacto del juego a través de otro lenguaje que comparte su misma intensidad.

Mientras Lord of Hatred marca un punto clave dentro de la historia de la franquicia, “Reward the Scars” funciona como una extensión de ese universo, llevando su esencia a un terreno distinto pero completamente alineado.

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El resultado no es solo una canción ni solo una expansión: es un momento donde dos mundos que siempre han hablado el mismo idioma finalmente se encuentran.

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