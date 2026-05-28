Activision anunció Call of Duty: Modern Warfare 4 y apunta al salto generacional completo

Durante mucho tiempo, Call of Duty se acostumbró a vivir entre dos generaciones. Aunque la franquicia siguió dominando ventas y manteniendo una comunidad gigantesca, muchos jugadores sentían que la saga todavía cargaba limitaciones heredadas de hardware pasado.

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La discusión alrededor de un verdadero salto técnico venía creciendo desde hace varios años. Nuevas consolas, motores gráficos más potentes y experiencias competitivas cada vez más exigentes hicieron que parte de la comunidad empezara a pedir cambios mucho más profundos en movilidad, gunplay y diseño de mapas.

Infinity Ward también estaba bajo la lupa. Después del impacto que tuvo la línea Modern Warfare en los últimos años, existía expectativa por saber hasta dónde podía llevar el estudio la franquicia aprovechando completamente el hardware actual.



Además, los rumores alrededor de un conflicto militar ambientado en Corea y una campaña mucho más oscura comenzaron a aumentar la atención sobre el proyecto, especialmente porque varios reportes apuntaban a una experiencia más cruda y enfocada en realismo militar.



Al mismo tiempo, la comunidad seguía preguntándose cuándo llegaría el momento definitivo en el que Call of Duty abandonaría PlayStation 4 y Xbox One para enfocarse exclusivamente en plataformas modernas.

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Ahora, Activision finalmente despejó todas esas dudas.

Activision anunció oficialmente Call of Duty: Modern Warfare 4, la próxima entrega principal desarrollada por Infinity Ward que llegará el 23 de octubre de 2026.

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El juego estará disponible únicamente para PlayStation 5, Xbox Series X and Series S, PC y Nintendo Switch 2. Esto convierte a Modern Warfare 4 en el primer Call of Duty principal que no llegará a PlayStation 4 ni Xbox One, además de marcar el debut nativo de la franquicia en Switch 2.

Según Infinity Ward, esta nueva entrega estará ambientada en un conflicto global centrado en la península de Corea, donde una invasión a gran escala sobre Corea del Sur amenaza con alterar el equilibrio mundial. El estudio aseguró que el objetivo es llevar la saga hacia un tono mucho más oscuro, peligroso y realista.

Uno de los cambios más importantes estará en la campaña. El juego dejará temporalmente de enfocarse únicamente en operadores de élite para volver a la perspectiva del soldado común. Los jugadores controlarán a Park, un joven soldado coreano enfrentándose por primera vez al combate en medio de una guerra de gran escala.

Aun así, el Capitán Price seguirá siendo parte importante de la historia. Infinity Ward confirmó que el personaje regresará bajo una versión conocida internamente como “Dark Price”, operando fuera del sistema tras los acontecimientos del juego anterior.

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En el apartado multijugador, el estudio promete una reconstrucción completa del movimiento. Entre las nuevas mecánicas aparecen mantle dinámico, slide-to-mantle, supine slide y desplazamiento lateral por bordes, buscando ofrecer una experiencia más fluida y agresiva.

Modern Warfare 4 también incorporará el nuevo Ballistic Authority System, tecnología que elimina completamente el “bloom”, sistema de dispersión aleatoria de balas presente en muchos shooters. Según Infinity Ward, ahora cada disparo impactará exactamente hacia donde apunta el arma, buscando una experiencia mucho más precisa y consistente.

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Desde el lanzamiento habrá campaña completa, multijugador y el regreso de DMZ, ahora transformado en una experiencia de extracción mucho más profunda y enfocada en elementos sandbox.

El multijugador incluirá 12 mapas nuevos para partidas 6v6, además de mapas exclusivos para Gunfight y el nuevo Kill Block, un escenario dinámico capaz de modificar rutas, coberturas y líneas de visión mediante más de 500 configuraciones distintas.

En personalización, el juego añadirá Apex Attachments, accesorios especiales que modifican radicalmente el comportamiento de las armas, además de Gunny, un sistema inteligente que recomendará builds dependiendo del estilo de juego del usuario.

Infinity Ward también confirmó dos sistemas de Prestigio independientes: Prestigio Normal y Prestigio Clásico, este último regresando al formato tradicional de reinicio de progresión a cambio de recompensas exclusivas.

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El estudio aseguró además que Modern Warfare 4 fue construido pensando completamente en hardware moderno y que busca establecer un nuevo estándar técnico para la franquicia en términos de fidelidad visual, escala, respuesta e inmersión.

Con el anuncio oficial de Modern Warfare 4, Activision deja claro que la franquicia finalmente está entrando de lleno a una nueva generación. Y viendo la cantidad de cambios confirmados en movimiento, combate y tecnología, todo apunta a que Infinity Ward quiere convertir esta entrega en uno de los mayores reinicios técnicos que ha tenido Call of Duty en años.

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