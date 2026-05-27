PUBG MOBILE lleva el ego de BLUE LOCK al battle royale con skins y vehículos

Las colaboraciones entre videojuegos y anime siguen creciendo a un ritmo difícil de ignorar. Lo que antes eran eventos ocasionales ahora se convirtió en una estrategia constante dentro de juegos competitivos y títulos como servicio, especialmente en experiencias móviles donde las temporadas y los cosméticos mantienen activa a la comunidad durante meses.

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En medio de ese panorama, los battle royale se transformaron en uno de los espacios favoritos para este tipo de alianzas. Personajes de anime, cine, deportes y cultura pop aparecen constantemente dentro de los juegos, no solo como skins, sino también como parte de eventos completos que buscan modificar temporalmente la experiencia visual y temática.

Uno de los títulos que más ha impulsado este tipo de colaboraciones es PUBG MOBILE. Durante los últimos años, el juego ha trabajado con franquicias de diferentes estilos, desde ciencia ficción hasta anime y música, intentando mantener un flujo constante de contenido especial para su enorme base de jugadores.



Y justamente el próximo crossover apunta directamente a una de las series deportivas más populares de los últimos años.



Aunque el fútbol rara vez se mezcla con los battle royale, el crecimiento global del anime deportivo abrió espacio para colaboraciones mucho más arriesgadas, especialmente con franquicias enfocadas en intensidad competitiva, rivalidad y superación personal.

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Eso encaja perfectamente con el universo de BLUE LOCK, serie escrita por Muneyuki Kaneshiro e ilustrada por Yusuke Nomura, que desde su debut logró posicionarse como uno de los mangas deportivos más exitosos de los últimos años, superando los 50 millones de copias en circulación a nivel mundial.

Ahora, esa estética competitiva y agresiva llegará oficialmente a PUBG MOBILE.

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KRAFTON y PUBG MOBILE confirmaron una colaboración limitada con BLUE LOCK que estará disponible desde el 22 de mayo hasta el 30 de junio de 2026, incorporando contenido temático inspirado en varios de los personajes más reconocidos del anime.

La colaboración incluye skins basadas en Isagi Yoichi, Bachira Meguru, Nagi Seishiro e Itoshi Rin, cada una diseñada para replicar el estilo y la presencia visual de los jugadores dentro de la serie.

Además de los trajes principales, el evento también añade sets especiales como Training Outfit Set y Maid Berserker Set, ampliando las opciones cosméticas disponibles para los jugadores.

El crossover no se limita únicamente a personajes. PUBG MOBILE también incorporó vehículos temáticos como Crimson Lightning Glider y una Dacia personalizada inspirada en BLUE LOCK, junto con un paracaídas exclusivo basado en la franquicia.

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En cuanto al equipamiento, los jugadores podrán desbloquear objetos especiales como el machete “Chain Handcuffs”, el arma “Decisive Moment” Vector y el sartén “Omelet Rice”. También habrá accesorios cosméticos adicionales como el Jigsaw Puzzle Helmet y una mochila temática inspirada en la serie.

La colaboración añade además elementos decorativos para espacios personales dentro del juego, incluyendo figuras de personajes, grafitis y coleccionables especiales. Entre ellos aparecen los Chibi Bachira Meguru Space Gift y Chibi Isagi Yoichi Space Gift.

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Según PUBG MOBILE, toda la colaboración gira alrededor de los conceptos principales de BLUE LOCK: ego, ambición y superación individual, intentando trasladar esa filosofía competitiva al ritmo del battle royale.

El evento estará disponible gratuitamente para todos los jugadores que descarguen PUBG MOBILE a través de App Store y Google Play Store durante el periodo de colaboración.

Con este crossover, PUBG MOBILE vuelve a reforzar una estrategia que lleva años funcionando dentro del juego: convertir cada temporada en una mezcla entre competencia y cultura pop. Y viendo el impacto global que tiene actualmente BLUE LOCK dentro del anime deportivo, todo apunta a que esta colaboración podría convertirse en una de las más llamativas que ha tenido el juego recientemente.

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