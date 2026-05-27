PlayStation Plus prepara un junio cargado de cooperativo, disparos y nostalgia animada

Cada mes, los juegos de Sony Interactive Entertainment para PlayStation Plus suelen convertirse en una conversación obligatoria dentro de la comunidad. Algunas veces la selección apunta a grandes producciones narrativas, otras a propuestas independientes, y en ocasiones a experiencias enfocadas completamente en el multijugador y la cooperación online.

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Durante los últimos meses, la plataforma ha venido apostando por catálogos mucho más variados, intentando cubrir diferentes tipos de jugadores dentro de un mismo mes. Desde aventuras de acción hasta títulos competitivos o cooperativos, la estrategia parece enfocarse en mantener activa una comunidad que ya no consume un único género.

Además, junio llega en un momento donde el juego online sigue siendo uno de los pilares más fuertes dentro de PlayStation. Experiencias cooperativas, shooters de hordas y juegos de pelea continúan dominando buena parte del tiempo de juego de miles de usuarios, especialmente en temporadas donde los lanzamientos grandes empiezan a mezclarse con eventos y actualizaciones de servicio.



Por eso, la expectativa alrededor de los nuevos títulos de PlayStation Plus venía creciendo desde hace varios días, especialmente porque varios rumores apuntaban a un mes cargado de experiencias multijugador y acción cooperativa.



Y finalmente, la selección oficial ya fue revelada.

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Los juegos mensuales de PlayStation Plus para junio serán Grounded, Nickelodeon All-Star Brawl 2 y Warhammer 40,000: Darktide. Los tres estarán disponibles para los suscriptores desde el 2 de junio hasta el 6 de julio.

Uno de los títulos más llamativos del mes es Grounded Fully Yoked Edition, juego de supervivencia donde los jugadores controlan jóvenes reducidos al tamaño de una hormiga dentro de un enorme jardín lleno de insectos y amenazas. El juego podrá disfrutarse tanto en solitario como en cooperativo online para hasta cuatro jugadores, mezclando exploración, construcción y combate.

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Por otro lado, Nickelodeon All-Star Brawl 2 apuesta por el combate estilo arena con personajes clásicos de Nickelodeon. La secuela incluye luchadores como Bob Esponja, Jimmy Neutron, las Tortugas Ninja y Calamardo, además de un sistema de Supers y un modo campaña inspirado en mecánicas roguelike.

La tercera gran incorporación será Warhammer 40,000: Darktide, shooter cooperativo para cuatro jugadores ambientado dentro del universo de Warhammer. El juego mezcla combate cuerpo a cuerpo, armas de fuego y hordas masivas de enemigos mientras los jugadores intentan recuperar la ciudad de Tertium.

Además de los títulos de junio, EA Sports FC 26 seguirá disponible dentro de PlayStation Plus hasta el 16 de junio. Los suscriptores también podrán reclamar un paquete especial de íconos para el modo Ultimate Team mientras el juego permanezca dentro de la selección mensual.

Sony también recordó que los usuarios todavía tienen tiempo hasta el 2 de junio para agregar Wuchang: Fallen Feathers y Nine Sols a sus bibliotecas antes de que abandonen la rotación mensual.

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La alineación de junio deja claro que PlayStation Plus sigue buscando variedad dentro de sus selecciones mensuales. Entre supervivencia cooperativa, peleas arcade y ciencia ficción brutal, el próximo mes apunta especialmente a jugadores que disfrutan experiencias para compartir online o sesiones largas con amigos.

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