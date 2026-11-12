AION 2 | RESEÑA: Un mundo espectacular que necesita encontrar su equilibrio

Los MMORPG tienen una tarea complicada: conseguir que los jugadores quieran dedicarles decenas, cientos o incluso miles de horas. No basta con construir un mundo enorme, ofrecer diferentes clases o llenar el mapa de misiones. También necesitan una razón para regresar, una progresión que resulte satisfactoria y una comunidad que encuentre motivos para permanecer dentro de sus servidores.

AION 2 llega con esa responsabilidad. La nueva entrega de NC busca recuperar el universo de Atreia y llevarlo a una experiencia mucho más ambiciosa, aprovechando las posibilidades tecnológicas actuales para construir escenarios amplios, personajes detallados y un sistema de exploración que tiene uno de sus mayores atractivos en la posibilidad de volar.

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La propuesta tiene varios elementos interesantes. Su apartado gráfico consigue llamar la atención, el combate combina características tradicionales del género con mecánicas de acción y la selección de clases ofrece diferentes posibilidades para construir un personaje. Además, incorpora actividades individuales, mazmorras, incursiones y enfrentamientos entre facciones.



Sin embargo, AION 2 también tiene decisiones que pueden generar opiniones divididas. La progresión depende considerablemente de las misiones principales, algunos enfrentamientos iniciales no representan un desafío importante y su modelo de monetización plantea preguntas sobre el equilibrio entre quienes juegan gratuitamente y quienes deciden invertir dinero.

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Estamos frente a un MMORPG con una identidad visual bastante definida, pero que necesita demostrar que puede mantener el interés de sus jugadores más allá del impacto inicial.

Un mundo que invita a mirar hacia arriba

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Uno de los aspectos más destacados de AION 2 es su apartado visual. Desarrollado con Unreal Engine 5, el juego presenta escenarios detallados, paisajes amplios y una dirección artística que consigue darle personalidad al mundo de Atreia.

Un mundo que invita a mirar hacia arriba Cortesía: NC

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La iluminación, los entornos y el diseño de los personajes contribuyen a construir una experiencia visual atractiva. No se trata solamente de mostrar escenarios grandes, sino de ofrecer un universo que tenga diferentes espacios por descubrir y que permita apreciar sus dimensiones desde distintas perspectivas.

La exploración también tiene un componente que lo diferencia de muchas propuestas del género: el desplazamiento aéreo.

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En AION 2, volar no es simplemente una habilidad que permite llegar a una plataforma o evitar algunos obstáculos. Es una parte fundamental de la experiencia. Los personajes pueden elevarse, recorrer grandes distancias y utilizar el espacio aéreo durante determinados enfrentamientos.

Esto modifica la manera de relacionarse con los escenarios. En lugar de limitarse a recorrer caminos terrestres siguiendo indicadores, existe la posibilidad de observar el entorno desde arriba, acercarse a determinados lugares por el aire e incluso combatir mientras se controla la posición del personaje.

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También se contempla la exploración submarina, ampliando las posibilidades de movimiento dentro de este universo.

Es precisamente esta verticalidad la que ayuda a construir una identidad propia. AION 2 no quiere ser solamente otro MMORPG de fantasía con criaturas, misiones y mazmorras. Busca que la exploración tridimensional forme parte de su estructura y tenga consecuencias en la manera de jugar.

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Personalización para construir nuestro personaje

Otro apartado que merece atención es el creador de personajes. AION 2 ofrece más de 200 opciones de personalización, permitiendo modificar diferentes características físicas para construir un avatar con una apariencia particular.

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En un juego pensado para acompañar al usuario durante muchas horas, esta herramienta tiene bastante importancia. El personaje se convierte en la representación del jugador dentro del mundo y, por eso, contar con suficientes posibilidades para diferenciarlo de los demás ayuda a construir una conexión con la experiencia.

La personalización también se extiende a otros elementos, como las armaduras, las armas, las monturas y las mascotas.

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Estos objetos tienen un peso importante dentro de la presentación general. El juego busca que los personajes luzcan llamativos y que los elementos visuales formen parte de la identidad de cada jugador.

El resultado es uno de los apartados más atractivos de AION 2. Hay suficiente variedad para que quienes disfrutan coleccionando objetos y modificando la apariencia de sus personajes encuentren un incentivo adicional para continuar jugando.

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Ocho clases para diferentes estilos de combate

AION 2 presenta ocho clases disponibles: Gladiator, Templar, Assassin, Ranger, Chanter, Cleric, Sorcerer y Spiritmaster.

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La selección recoge varios de los roles tradicionales de los MMORPG. Encontramos personajes especializados en el combate cercano, opciones enfocadas en el daño a distancia, clases de apoyo y alternativas destinadas a proteger o recuperar la salud de sus compañeros.

Esta variedad permite que los jugadores encuentren una función de acuerdo con sus preferencias. Quienes disfrutan estar en primera línea tienen alternativas para enfrentarse directamente a los enemigos, mientras que quienes prefieren mantener distancia pueden apostar por personajes especializados en ataques a distancia o habilidades mágicas.

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Las clases también tienen diferencias en sus habilidades y formas de abordar los enfrentamientos. Esto es importante porque la elección inicial debería influir en la manera de desarrollar al personaje y en su participación dentro de los grupos.

La propuesta resulta familiar para quienes conocen el género, pero también ofrece suficientes alternativas para quienes están buscando una primera experiencia dentro de un MMORPG de estas características.

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Un combate que mezcla tradición y acción

El sistema de combate combina dos aproximaciones. Por un lado, conserva elementos clásicos de selección de objetivos, habituales en los MMORPG tradicionales; por otro, incorpora características de acción que buscan darle mayor importancia al movimiento, la posición y el momento en que se ejecutan determinadas habilidades.

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Esta combinación permite que los enfrentamientos tengan diferentes posibilidades. No todo depende de activar las habilidades disponibles, pues también aparecen bloqueos, paradas y combinaciones que pueden aprovecharse durante los combates.

El desplazamiento aéreo agrega otra dimensión, especialmente cuando los enfrentamientos permiten aprovechar la altura y la posición para atacar.

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En términos generales, la propuesta tiene potencial y ofrece momentos interesantes, especialmente cuando los encuentros requieren prestar atención a lo que ocurre alrededor. Sin embargo, no todo funciona con la misma intensidad.

Uno de los aspectos menos convincentes está en algunos enemigos de las primeras etapas, que pueden resultar demasiado sencillos de derrotar. Esto reduce la sensación de desafío y hace que ciertos enfrentamientos pierdan impacto.

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También hay ataques cuyas animaciones no transmiten toda la fuerza que deberían. Visualmente pueden ser llamativos, pero el resultado no siempre consigue generar esa sensación de contundencia que ayuda a que cada golpe tenga peso.

Son detalles que pueden parecer pequeños, pero en un juego donde el combate ocupa buena parte de la experiencia, la respuesta de las habilidades y la sensación de impacto son fundamentales.

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Las batallas contra enemigos más exigentes y los enfrentamientos grupales tienen mayor potencial para demostrar hasta dónde pueden llegar estos sistemas.

La progresión y el peso de las misiones

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Uno de los elementos que puede generar opiniones divididas es la manera en que AION 2 administra la experiencia y el avance de los personajes.

La progresión y el peso de las misiones Cortesía: NC

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A diferencia de otros MMORPG donde eliminar criaturas y combatir enemigos constituye una de las principales formas de subir de nivel, aquí las misiones de la historia principal tienen un papel mucho más importante en la progresión.

Esto modifica una de las actividades tradicionales del género: reunir a varios jugadores para recorrer una zona, enfrentarse a diferentes criaturas y conseguir experiencia mediante el combate.

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El problema no es necesariamente que las misiones tengan protagonismo, sino que esta decisión puede reducir las alternativas para quienes prefieren avanzar a su propio ritmo. Cuando buena parte del crecimiento depende de seguir una cadena de objetivos, explorar por cuenta propia puede perder parte de su atractivo.

La sensación de libertad también depende de lo que encontramos fuera de las rutas principales. Un mundo puede ser enorme y visualmente impresionante, pero necesita ofrecer actividades y recompensas que justifiquen desviarse del camino.

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AION 2 cuenta con mazmorras, actividades individuales, incursiones y diferentes propuestas para jugar en grupo. También contempla un sistema de progresión que requiere tiempo y dedicación.

El desafío estará en conseguir que todas estas actividades mantengan su atractivo a largo plazo, especialmente cuando los jugadores comiencen a concentrarse en los contenidos más exigentes.

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Una historia con bastante contexto

La narrativa de AION 2 se desarrolla 200 años después de los acontecimientos del primer juego, tras la destrucción de la Torre de la Eternidad.

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El universo conserva elementos importantes de la franquicia, incluyendo a los Elyos, los Asmodianos y los Balaur, que continúan representando una amenaza dentro de este mundo.

Para quienes conocen el primer AION, encontrarse nuevamente con estos elementos puede representar un atractivo adicional. Sin embargo, los jugadores que llegan por primera vez pueden tener algunas dificultades para comprender el contexto.

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Durante las primeras etapas se presentan diferentes nombres, conceptos y referencias del universo sin que siempre exista una explicación suficientemente clara. Esto puede hacer que algunos acontecimientos pierdan impacto, especialmente cuando todavía no existe una conexión con los personajes o los conflictos que se están desarrollando.

El comienzo también tiene una estructura bastante guiada. Durante aproximadamente la primera hora, el juego conduce al usuario por una serie de objetivos iniciales antes de mostrar con mayor claridad las posibilidades de su mundo.

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Una vez superada esa introducción, la experiencia comienza a abrirse y permite apreciar mejor la propuesta general.

La historia tiene una base interesante y suficiente contexto para desarrollar diferentes conflictos, pero necesita presentar sus elementos de una manera más accesible para quienes no tienen experiencia previa con la franquicia.

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Sonido y presentación audiovisual

El apartado sonoro acompaña adecuadamente la propuesta visual. La música, los efectos y el diseño general del sonido forman parte de una presentación que busca darle personalidad al universo de Atreia.

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También resulta importante el tratamiento de los elementos que acompañan al personaje. Las monturas, mascotas y diferentes objetos cosméticos tienen una presencia visual destacada y ayudan a construir una experiencia más completa.

Sonido y presentación audiovisual Cortesía: NC

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En el combate, sin embargo, hay espacio para mejorar la contundencia de algunos efectos. Como mencionamos anteriormente, determinadas habilidades se ven llamativas, pero no siempre transmiten el impacto que deberían.

Esto no significa que el apartado audiovisual sea deficiente. Por el contrario, es uno de los puntos fuertes de AION 2. La observación está relacionada con conseguir que la respuesta sonora y visual de las acciones tenga una mayor conexión con lo que ocurre durante los enfrentamientos.

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PvE y PvP: jugar solo también significa compartir

AION 2 no está pensado exclusivamente para quienes prefieren jugar acompañados. Su propuesta contempla actividades individuales, pero también ofrece contenidos que invitan a organizar grupos y participar en enfrentamientos de mayor escala.

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Las mazmorras y las incursiones permiten desarrollar experiencias cooperativas, mientras que el PvP incorpora diferentes alternativas para quienes disfrutan competir contra otros jugadores.

Entre sus elementos destacados están las arenas, las grietas y las grandes batallas entre facciones. El regreso del Abismo también representa una parte importante de la identidad de la franquicia.

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La posibilidad de combatir en el aire agrega un componente interesante a estos enfrentamientos. Controlar la altura y la posición mientras se intenta atacar o defenderse ofrece posibilidades diferentes a las de los combates tradicionales sobre terreno plano.

Además, NC ha realizado ajustes en algunos sistemas para trabajar en el equilibrio competitivo. Entre los cambios mencionados se encuentran la incorporación del Abismo Caótico, modificaciones defensivas, nuevas habilidades Stigma y una separación de estadísticas entre PvE y PvP.

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Son decisiones importantes para un juego que necesita mantener una comunidad competitiva. Sin embargo, el verdadero desafío está en conseguir que las diferentes clases y configuraciones tengan oportunidades razonables y que las batallas no terminen dependiendo exclusivamente de cuánto dinero puede invertir cada participante.

Monetización: el punto que más dudas genera

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Si hay un apartado que puede afectar la percepción general de AION 2, es su modelo económico.

El videojuego se presenta como gratuito, lo que permite acceder a su propuesta sin realizar una compra inicial. Esta decisión facilita que nuevos jugadores puedan conocer el mundo, probar las clases y decidir si quieren continuar antes de invertir dinero.

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Sin embargo, el modelo comercial incluye diferentes sistemas que es importante entender.

AION 2 cuenta con dos monedas principales: Kina, que se consigue mediante las actividades del juego y se utiliza en el mercado entre jugadores, y Quna, que corresponde a la moneda prémium y permite adquirir determinados artículos de la tienda, pases y otros contenidos.

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También existe un sistema de intercambio entre ambas monedas, aunque el acceso al mercado y a determinadas funciones económicas requiere una suscripción activa.

Esta suscripción tiene un precio anunciado de 15 dólares mensuales y ofrece acceso al mercado, al intercambio entre Kina y Quna, a una tienda exclusiva para miembros y a beneficios adicionales.

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A esto se suman los Daeva Passes, que funcionan como un sistema de pase de batalla con una ruta gratuita y otra prémium.

El problema está en la acumulación de sistemas comerciales y en cómo pueden influir en la experiencia de quienes deciden no pagar. Que un juego sea gratuito no significa automáticamente que todos sus sistemas estén disponibles en las mismas condiciones.

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También existen preocupaciones relacionadas con las ventajas económicas que pueden obtener quienes invierten dinero y con las restricciones que inicialmente afectaban a determinados objetos comprados, que podían quedar vinculados a un servidor o personaje.

Se han anunciado ajustes para solucionar parte de estos inconvenientes, pero la confianza de los jugadores dependerá de que NC mantenga una política comercial equilibrada.

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Otro asunto que ha generado conversación es el uso de inteligencia artificial en algunos recursos gráficos, como diseños de cartas e iconos. La información disponible señala que se trata de determinados elementos y no de la totalidad del apartado artístico, pero es un tema que puede generar opiniones diferentes dentro de la comunidad.

¿Tiene futuro AION 2?

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El lanzamiento de AION 2 consiguió reunir una cantidad importante de jugadores. La infraestructura respondió a una llegada masiva de usuarios, sin los problemas graves de colas, retrocesos de progreso o interrupciones que han afectado a otros lanzamientos del género.

Es un comienzo positivo, aunque la cantidad de personas que ingresan durante los primeros días no determina necesariamente el futuro de un MMORPG.

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La verdadera prueba está en mantener el interés. Para conseguirlo, el juego necesita ofrecer contenido que justifique seguir avanzando, mantener las clases equilibradas, desarrollar sus actividades competitivas y escuchar las observaciones de su comunidad.

También será importante la evolución del contenido de nivel avanzado. Las incursiones, el PvP y los desafíos de mayor dificultad pueden convertirse en elementos fundamentales para quienes buscan una experiencia de largo recorrido.

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AION 2 tiene una base interesante y una presentación que consigue diferenciarlo. Su sistema de vuelo es uno de sus mayores aciertos y demuestra que todavía existen posibilidades para darle una identidad particular a un género con propuestas muy conocidas.

No obstante, el modelo económico y algunas decisiones de progresión necesitan mayor atención. Un MMORPG no se construye solamente con buenos gráficos o un lanzamiento exitoso: necesita ofrecer una experiencia que resulte satisfactoria incluso después de muchas horas.

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Conclusión

AION 2 es una propuesta recomendable para quienes disfrutan los MMORPG, la exploración de mundos fantásticos, la personalización y los enfrentamientos entre jugadores. Su apartado visual y las posibilidades de combate aéreo son motivos suficientes para darle una oportunidad.

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Sin embargo, su progresión y modelo de monetización le impiden alcanzar todo su potencial. Vale la pena probarlo, especialmente porque es gratuito, pero su permanencia dependerá de cómo NC gestione estos aspectos a largo plazo.

Calificación AION 2 volkgames

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