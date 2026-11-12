Mini Whitney Houston reveló el consejo que le dio su abuela para convencer al jurado de Yo Me Llamo

El éxito de Sara Isabel Ramos García, la niña que conquistó al país con su imitación de Whitney Houston en Yo Me Llamo Mini, sigue dando de qué hablar. Tras quedarse con el primer lugar del concurso, la joven participante no solo impresionó por su poderosa voz y su capacidad para interpretar canciones en inglés, sino también por la seguridad y tranquilidad que mostró en cada presentación.

Detrás de ese desempeño hubo un apoyo fundamental: su familia. Luego de recibir el reconocimiento que la convirtió en la primera mujer ganadora del formato, Sara Isabel contó cuál fue el consejo que le dio su abuela para enfrentarse al escenario, controlar los nervios y conectar con el jurado.



El consejo de su abuela que la ayudó a destacar en el escenario

Más que hablarle sobre técnica vocal o interpretación, su abuela se enfocó en algo que considera igual de importante: la confianza y la manera de relacionarse con quienes la observaban. Subirse a una tarima frente a figuras tan exigentes como Amparo Grisales y cantar ante millones de televidentes no era una tarea sencilla, pero ese consejo terminó siendo clave. Según explicó la ganadora, su abuela siempre le recomendó mantener la calma y encontrar un equilibrio entre mirar al jurado y conectar con el público.

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"Desde la experiencia de ella no me decía algo como de música, sino que me decía que mantuviera la calma, que mirara mucho a los jurados porque si nos enfocamos en el público y no en los jurados o más en los jurados y no en el público, podía ser alguna falencia", relató la pequeña artista. Gracias a esa orientación, Sara Isabel logró desenvolverse con naturalidad en cada gala. Mientras otros participantes podían sentirse intimidados por las cámaras o la presión de la competencia, ella encontró la manera de transmitir seguridad y cercanía, una cualidad que terminó marcando la diferencia en su camino hacia el título.



Gertrudis Bonilla, su abuela y la mujer que impulsó su amor por la música

La persona detrás de ese acompañamiento es la cantautora Gertrudis Bonilla, su abuela materna, quien vive en Tuluá, Valle del Cauca, y ha sido una figura determinante en la vida de la cantante. Sara Isabel ha reconocido en varias ocasiones que buena parte de su pasión por la música nació gracias a ella y a las enseñanzas que recibió en casa. Durante uno de los momentos más emotivos tras su victoria, la menor le dedicó unas palabras llenas de gratitud a su familia y recordó el legado que le dejaron sus abuelos.



"A mi abuela Gertrudis Bonilla, gracias por ser la gestora de este talento, por sembrar en mí el amor por la música y por inspirar a mi abuelo Juan Elías García, quien desde el cielo sigue siendo parte de mi historia. Gracias por dejarme ese amor tan especial por el inglés. Fuiste un gran referente y siempre llevaré conmigo ese legado", expresó. Ese entorno familiar fue determinante para que Sara Isabel desarrollara desde muy pequeña el gusto por la música internacional y, especialmente, por artistas como Whitney Houston, cuyas canciones exigen un notable nivel de interpretación vocal.



Aunque hoy celebra uno de los momentos más importantes de su vida, el camino no siempre fue fácil. Antes de convertirse en la 'mini Whitney Houston', Sara Isabel intentó en varias oportunidades ingresar a La Voz Kids, pero no logró avanzar en el proceso. Lejos de rendirse, utilizó cada experiencia como una oportunidad para prepararse mejor. Por eso, cuando escuchó su nombre como ganadora de Yo Me Llamo, recordó inmediatamente todos los obstáculos que tuvo que superar.

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"Lo primero que pensé fue en tantas veces que había intentado entrar a La Voz Kids y me habían negado el cupo o por alguna razón no había podido entrar. También pensé en mi familia, en mi mamá, en mi abuela y en todas las personas que me apoyaron", contó. De esa experiencia le quedó una enseñanza que hoy comparte con quienes siguen su historia: los rechazos no son el final del camino, sino una oportunidad para insistir y crecer.

Más allá de su talento musical, algo que llamó la atención durante toda la competencia fue la madurez con la que asumió cada reto. Sus compañeros y varios seguidores la describieron como una niña con una serenidad poco común para su edad. Y aunque la música ocupa un lugar muy importante en su vida, sus sueños van mucho más allá de los escenarios. Entre sus metas está estudiar arquitectura para cumplir una promesa muy especial.



¿Qué hará ganadora de Yo Me Llamo Mini con el premio?

"Sueño con estudiar arquitectura para diseñarle la casa a mi mamá. Esa es una de mis motivaciones y también ayudar a las personas que lo necesitan", aseguró. Con el respaldo de su familia, la disciplina que demostró durante la competencia y las enseñanzas de su abuela Gertrudis, Sara Isabel no solo hizo historia en Yo Me Llamo, sino que también dejó un mensaje inspirador: la perseverancia, el apoyo de los seres queridos y la confianza en uno mismo pueden abrir puertas que parecían imposibles de alcanzar.

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Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Tiene reportería propia de Noticias Caracol.

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ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL