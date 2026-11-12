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Noticias Caracol  / POLÍTICA  / Venezuela dice querer cooperar en seguridad fronteriza con Colombia, tras secuestro de subteniente

Venezuela dice querer cooperar en seguridad fronteriza con Colombia, tras secuestro de subteniente

El país vecino se pronunció una semana después del secuestro de la subteniente María Camila Pantoja y luego de que el ministro de Defensa colombiano revelara que había pedido a EE. UU. mediar ante las autoridades venezolanas para que colaboren en la búsqueda de la oficial.

Por: EFE
Actualizado: 12 de nov, 2026
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Editado por: Sandra Soriano Soriano
María Camila Pantoja
Ejército Nacional

El Gobierno de Venezuela expresó este jueves 12 de noviembre su disposición para trabajar con Colombia en materia de seguridad fronteriza, luego de que el ministro de Defensa colombiano, Jorge Eduardo Mora, pidiera a Estados Unidos mediar ante las autoridades venezolanas para que colaboren en la búsqueda de la subteniente del Ejército María Camila Pantoja, secuestrada por la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (Eln) el pasado 4 de noviembre, en Arauca.

"Venezuela reafirma su compromiso con la seguridad fronteriza y regional, la lucha contra la delincuencia organizada transnacional y el fortalecimiento de la cooperación bilateral, sobre la base del respeto mutuo", señaló la Cancillería del país caribeño en un comunicado publicado en redes.

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En el texto, la Cancillería venezolana no hace referencia al incidente con el Eln, grupo armado que tiene presencia también en el lado venezolano de la frontera, pero sí señala que se encuentran a disposición los mecanismos de cooperación, canales institucionales y contactos bilaterales existentes, para facilitar el intercambio de información y la coordinación de las acciones que resulten necesarias.

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El miércoles, el ministro de Defensa de Colombia indicó a periodistas en la inauguración de un hangar donado por EE. UU. para la reparación de helicópteros militares, que estaban “en un proceso de búsqueda de inteligencia, pidiendo obviamente el apoyo de los Estados Unidos, que a través de ellos intercedan también en Venezuela, para que desde allá también hagan un esfuerzo de contribución dentro del trabajo que estamos esperando”. Señaló que espera que la transición política que atraviesa Venezuela permita avanzar hacia una mayor cooperación en materia de inteligencia y seguridad, no solamente para localizar a la subteniente María Camila Pantoja, secuestrada en el departamento fronterizo de Arauca, sino también para contener la actividad de los grupos armados ilegales en la zona fronteriza. "Que haya una verdadera contención del otro lado, para que todo este gran esfuerzo que estamos haciendo acá no se vea reflejado en una ocupación del territorio del otro lado", agregó el funcionario.

El Frente de Guerra Oriental del Eln confirmó el pasado 5 de noviembre que tiene en su poder a la subteniente Pantoja, después de que la Décima Octava Brigada del Ejército denunciara su desaparición en el municipio de Saravena, en Arauca. Las autoridades creen que los guerrilleros podrían haberla trasladado a Venezuela.

¿Cómo fue el secuestro de la subteniente?

Inteligencia policial y militar conoció que, minutos antes del rapto, la subteniente Pantoja habría sostenido una reunión con una mujer, identificada como alias Marbel y con quien habría tenido una conversación telefónica horas antes, en el casco urbano de Saravena. El encuentro, al parecer, se llevó a cabo en un establecimiento comercial del municipio a las 4:00 p.m. (Lea también: Buscan a mujer que sería clave en el secuestro de la subteniente María Camila Pantoja)

El objetivo de la reunión habría sido para que 'Marbel' le entregara a la uniformada información relacionada con hechos delictivos registrados en la zona para poder proyectar un operativo militar contra las milicias urbanas y la estructura guerrillera del Eln. La subteniente continuaba en el establecimiento comercial cuando llegaron hombres armados, quienes la habrían intimidado para obligarla a irse con un rumbo desconocido. 'Marbel', por su parte, huyó del lugar.

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Arauca, departamento fronterizo con Venezuela, es uno de los territorios más afectados por el conflicto armado colombiano debido a la presencia histórica del Eln y a su ubicación estratégica para el tránsito de grupos armados ilegales.

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El pasado 1 de noviembre, la ONG Fundaredes informó a EFE que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) de Venezuela atacó un campamento del Eln que se encontraba en el estado Apure (oeste, fronterizo con Colombia), que dejó por lo menos nueve muertos.

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AGENCIA EFE
EDITADO POR SANDRA SORIANO SORIANO
COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL

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