Atari Gamestation Go: la nueva apuesta de My Arcade para revivir los clásicos en formato portátil

My Arcade, reconocida por llevar los clásicos del videojuego a nuevas plataformas, presentó oficialmente el Atari Gamestation Go, una consola portátil con licencia oficial que promete ser una de las alternativas más atractivas del mercado retro en 2025. Con un precio sugerido de 179,99 dólares, el dispositivo llegará en octubre a minoristas seleccionados y ya se encuentra disponible en preventa en sitios como GameStop, EB Games y Atari.com.

El Gamestation Go reúne en un solo equipo más de 200 títulos que forman parte de la historia de la compañía, además de colaboraciones con otras marcas icónicas. La propuesta busca ofrecer una experiencia de juego accesible y cómoda, sin perder el espíritu clásico que marcó generaciones.



Una biblioteca extensa con clásicos inolvidables

Entre los juegos incluidos se encuentran entregas de la serie Recharged como Asteroids, Missile Command, Centipede, Breakout y Berzerk, además de títulos reconocidos como Balls of Steel Pinball y PAC-MAN™. La consola también integra obras de diferentes generaciones de hardware Atari, incluyendo Atari 2600, 5200, 7800 y Arcade.

La selección destaca por su amplitud, con nombres como Tempest, Warlords y otros favoritos de la época dorada, lo que convierte al dispositivo en una especie de museo interactivo que cabe en la mochila.



Diseño con funciones pensadas para el jugador actual

El Atari Gamestation Go está equipado con una pantalla a color de 7 pulgadas en alta resolución, batería recargable con entre 4 y 5 horas de autonomía y conectividad Wi-Fi para actualizaciones.



Lo que realmente lo distingue es su control híbrido: incluye una paleta, una bola de arrastre (trak-ball) y un teclado numérico integrados, lo que permite adaptar la experiencia a diferentes juegos sin necesidad de accesorios externos. Además, la tecnología SmartGlow™ ilumina los controles necesarios para cada título, simplificando la curva de aprendizaje para quienes se acercan por primera vez a este catálogo.



La estrategia detrás de My Arcade

Este lanzamiento se enmarca en la misión de My Arcade de mantener vigente la tradición de los juegos retro, adaptándola a un público moderno. La compañía ha trabajado anteriormente con licencias de Bandai Namco, SEGA, Capcom y otras marcas de peso, consolidando un catálogo que no solo apela a la nostalgia, sino que también busca ser una puerta de entrada al legado de la industria.

En esta ocasión, la alianza con Atari refuerza la idea de rescatar su herencia cultural y tecnológica en un formato portátil. Con un dispositivo que mezcla accesibilidad, diseño funcional y una selección de juegos históricos, My Arcade parece apuntar a un mercado en el que los coleccionistas y los nuevos jugadores encuentran un punto en común.



Un lanzamiento con doble valor

El Atari Gamestation Go no solo representa una oportunidad para revivir clásicos, también marca un paso más en la estrategia de Atari de reposicionarse en la escena del entretenimiento interactivo. La compañía, con sede en Nueva York y París, administra más de 200 franquicias que forman parte de la memoria colectiva del videojuego, y productos como este refuerzan su presencia más allá de las consolas tradicionales.

Con un precio competitivo y una propuesta que combina historia y usabilidad, el dispositivo se perfila como una alternativa interesante en un mercado donde la nostalgia y la innovación conviven cada vez con más fuerza.

