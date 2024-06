Bandai Namco Summer Showcase regresa a la Anime Expo 2024

Bandai Namco Entertainment America Inc. ha anunciado hoy el regreso de su esperado panel "Summer Showcase" a la Anime Expo 2024, acompañado de emocionantes actividades que capturarán la atención de todos los asistentes. Este evento tan anticipado se llevará a cabo en el Petree Hall el 5 de julio, donde durante una hora, los principales creadores de juegos de anime presentarán una programación cargada de anuncios, revelaciones y primicias de los títulos más esperados. La Anime Expo se celebrará del 4 al 7 de julio de 2024 en el Centro de Convenciones de Los Ángeles, prometiendo una experiencia inolvidable para todos los fanáticos del anime y los videojuegos.

Panel "Summer Showcase" en Anime Expo 2024

El "Bandai Namco Summer Showcase" se llevará a cabo de 5:30 a 6:50 pm PDT el 5 de julio en el Petree Hall. Esta presentación reunirá a los más destacados creadores de juegos de anime de Japón, ofreciendo una serie de novedades y revelaciones exclusivas. Los asistentes pueden esperar actualizaciones emocionantes y sorpresas relacionadas con franquicias tan queridas como DRAGON BALL, GUNDAM, SWORD ART ONLINE, entre otras.

Actividades inmersivas y temáticas

Bandai Namco ha preparado una serie de actividades inmersivas en la sala de exposiciones que transportarán a los fans directamente a sus universos de anime favoritos. Con stands temáticos en los espacios 2300 y 2600, los asistentes tendrán la oportunidad de probar en exclusiva los próximos juegos. Entre las demostraciones destacadas se incluyen:

DRAGON BALL: Sparking! ZERO

SWORD ART ONLINE FRACTURED DAYDREAM

GUNDAM BREAKER 4 (en el stand nº 2406)

Experiencias únicas y sesiones fotográficas

Además de las demostraciones de juegos, los stands de Bandai Namco ofrecerán objetos coleccionables y oportunidades para sesiones fotográficas temáticas. Estas actividades permitirán a los fans sumergirse aún más en los mundos de sus animes preferidos y llevarse a casa recuerdos únicos de la Anime Expo.

Un evento imperdible para los fans del anime

La Anime Expo 2024 se perfila como un evento imperdible gracias a la participación de Bandai Namco Entertainment America Inc. Con la promesa de revelaciones exclusivas y primicias de los juegos más esperados, además de actividades interactivas y temáticas, los asistentes disfrutarán de una experiencia inigualable. No te pierdas la oportunidad de ser uno de los primeros en conocer y probar las últimas novedades de tus franquicias favoritas.

Con este regreso triunfal al panel "Summer Showcase", Bandai Namco reafirma su compromiso con los fans del anime y los videojuegos, ofreciendo una plataforma donde la creatividad y la innovación se encuentran.

