Rainbow Six Siege X estrena la Operación High Stakes con Denari y mapas renovados

Ubisoft lanzó la temporada 3 del año 10 de Rainbow Six Siege X bajo el nombre de Operación High Stakes, una actualización que combina un nuevo Operador, mapas rediseñados y un conjunto de ajustes que buscan mantener vigente la experiencia competitiva.



Denari: un defensor con visión estratégica

La principal novedad es Denari, un Operador proveniente de Suiza que se suma al bando defensor. Su equipo se centra en el T.R.I.P. Connector, un dispositivo adhesivo capaz de crear redes de láser personalizadas que dañan y ralentizan a los Atacantes. La flexibilidad del gadget permite configurar trampas en puertas, ventanas o pasillos estratégicos, convirtiéndolo en un recurso ideal para frenar el avance rival y forzar nuevas rutas de ataque.

Denari cuenta con un repertorio versátil: puede portar la Scorpion EVO 3 SMG o la FMG-9 SMG como armas principales, y complementar su defensa con la escopeta Glaive-12, pensada para abrir líneas de visión y facilitar la colocación de los conectores. Entre sus opciones secundarias están la pistola P226 Mk 25, el escudo implantable y el bloqueador de observación. Además, su movilidad de tres puntos lo convierte en un Operador ágil, capaz de reposicionarse rápidamente tras hostigar a los rivales.



Un gadget que impone presencia

A diferencia de otros dispositivos ocultos, las redes de láser de Denari son visibles, lo que obliga a los Atacantes a decidir entre destruirlas o arriesgar vida y tiempo para atravesarlas. Este enfoque convierte al personaje en un especialista en control de zonas, ideal para ralentizar ofensivas y desgastar recursos enemigos.

El T.R.I.P. Connector ofrece configuraciones casi ilimitadas: desde un simple láser en una entrada hasta cruces en ventanas que castigan a los intrusos en rápel. Su reactivación automática tras unos segundos de ser disparados aumenta la presión sobre los atacantes, ya que cada avance requiere planeación constante.



Opciones para contrarrestarlo

Aunque la herramienta de Denari representa una amenaza considerable, existen maneras de neutralizarla. Armas de fuego, explosivos o granadas EMP pueden destruir los conectores, y operadores como Thatcher, Twitch, Brava o Zero ofrecen soluciones específicas para desactivar o eliminar los dispositivos a distancia. Esta dinámica refuerza la idea de que el nuevo defensor no es invencible, sino un reto que exige coordinación.



Mapas y modos actualizados

La Operación High Stakes también trae cambios en los escenarios. Lair, Nighthaven Labs y Consulado recibieron una modernización visual y de iluminación, mientras que el modo Dual Front añade la zona neutral Keres Safe Room, diseñada para intensificar las disputas por el control del mapa.

Otro ajuste relevante es la ampliación del uso de la Reaper MK2, antes exclusiva de Rauora y ahora disponible para operadores como Sledge, Oryx, Pulse, Rook y Ying. Asimismo, se realizaron ajustes de balance que incluyen mejoras y limitaciones en armas, cambios de velocidad en personajes y redistribución de equipamiento.



Competencia y seguridad

En el ámbito competitivo, la Siege Cup se celebrará cada fin de semana a partir de la mitad de la temporada, con el objetivo de brindar a los jugadores estadísticas detalladas y referencias sobre los operadores más utilizados.

En paralelo, Ubisoft continúa reforzando la seguridad y el sistema de reputación. El R6 Shieldguard suma mejoras, mientras que la moderación de chat de voz se integra directamente al sistema de reputación, como parte de los esfuerzos para mitigar comportamientos tóxicos. También se habilita un modo de privacidad en consolas, con nombres de usuario generados automáticamente.



Acceso al juego y nueva edición Elite

Rainbow Six Siege X sigue disponible de manera gratuita en consolas y PC, con opciones de juego en línea a través de Ubisoft Connect, Steam y Epic Games. Además, se integra al catálogo de Ubisoft+ Premium.

Por otro lado, desde el 18 de septiembre llegará a tiendas seleccionadas la Edición Elite, que incluye acceso completo a los modos competitivos y desbloquea de inmediato 16 Operadores pertenecientes al Año 1 y Año 2.

