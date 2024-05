Billie Eilish estrena canciones de su nuevo álbum en el escenario de Fortnite Festival

En un emocionante cruce entre la música y los videojuegos, Billie Eilish hace su debut en Fortnite Festival con el estreno de tres nuevas canciones de su tan esperado álbum "HIT ME HARD AND SOFT". Los temas "CHIHIRO", "THE DINER" y "LUNCH" llegarán al escenario virtual de Fortnite Festival el viernes 17 de mayo a las 7:00 p.m. ( Hora Colombia) ofreciendo a los fans la oportunidad de disfrutar de su música en compañía de amigos y otros jugadores.

Esta colaboración marca un hito importante, ya que es la primera vez que Billie Eilish presenta sus canciones en Fortnite Festival, simultáneamente con el lanzamiento mundial de su álbum. Los fans tendrán la exclusiva de escuchar "HIT ME HARD AND SOFT" en el juego, fusionando así la experiencia musical y el entretenimiento virtual de manera innovadora.

Además de las nuevas canciones, los fans pueden disfrutar del video gameplay de "CHIHIRO" de Billie en Fortnite Festival Temporada 3, sumergiéndose aún más en la atmósfera única que ofrece este evento virtual. También se pueden explorar otras pistas de improvisación de Billie como "All The Good Girls Go to Hell", "Happier Than Ever - Edit" y "Therefore I Am", junto con gestos y atuendos exclusivos inspirados en la artista.

Billie Eilish presenta sus canciones en Fortnite Festival Imagen: cortesía Epic Games

El impacto de Billie Eilish en Fortnite Festival no se detiene aquí, ya que los jugadores pueden desbloquear atuendos, gestos y accesorios temáticos de Billie en la Tienda del juego, incluyendo la icónica Guitarra roja y la Batería en llamas para rockear con estilo.

Sumérgete en la experiencia única de música, arte y entretenimiento en Fortnite Festival mientras se celebra el legado musical de Billie Eilish en este evento virtual sin igual.

