VALORANT Game Changers Championship 2026 abre boletería y confirma el regreso del público

Cada temporada de VALORANT Game Changers reúne a los mejores equipos del circuito competitivo femenino con un mismo objetivo: demostrar el crecimiento de una escena que continúa ganando protagonismo dentro de los esports internacionales.

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A medida que el campeonato mundial se acerca, la expectativa también aumenta entre las comunidades que siguen el torneo desde diferentes regiones. No solo por conocer qué escuadra levantará el trofeo, sino por todo lo que rodea uno de los eventos más importantes del calendario competitivo de Riot Games.

Este año, São Paulo volverá a convertirse en el punto de encuentro para jugadoras y aficionados que llegarán desde distintos países para vivir una nueva edición del campeonato. Sin embargo, antes del inicio de la competencia, la organización tenía pendiente revelar uno de los detalles más esperados por la comunidad.



Después de varias semanas de expectativa, Riot Games confirmó que la venta de boletos para el VALORANT Game Changers Championship 2026 comenzará el próximo 7 de agosto. Las entradas estarán disponibles desde las 10:00 a. m. de México, 11:00 a. m. de Colombia y Perú, 12:00 p. m. de Chile y 1:00 p. m. de Argentina, exclusivamente a través de Eventim Brasil.



El campeonato se disputará del 22 de octubre al 1 de noviembre de 2026 en la Riot Games Arena São Paulo, ubicada en Barra Funda, donde las mejores escuadras del circuito internacional competirán por el título mundial de la temporada.

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Riot también anunció que los asistentes podrán disfrutar de una Watch Party cerca del recinto oficial. Este espacio reunirá a la comunidad con activaciones especiales y diferentes experiencias durante el fin de semana del torneo, aunque los detalles sobre su programación y ubicación serán revelados más adelante.

En cuanto a la boletería, las jornadas correspondientes a la fase inicial y los playoffs, que se disputarán entre el 22 y el 28 de octubre, tendrán un valor de 160 reales brasileños por entrada general.

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Por su parte, el fin de semana de las finales, programado entre el 30 de octubre y el 1 de noviembre, contará con entradas generales de 210 reales brasileños. Riot Games también confirmó que cada persona podrá adquirir un máximo de dos boletos por compra.

Las puertas de la arena abrirán diariamente a las 2:00 p. m. (hora de Brasilia), mientras que los enfrentamientos comenzarán a las 3:00 p. m., permitiendo a los asistentes disfrutar tanto de la competencia como de las actividades organizadas alrededor del evento.

Con la apertura de la venta de entradas ya definida y nuevas experiencias pensadas para el público presencial, el VALORANT Game Changers Championship 2026 comienza a tomar forma antes de reunir a las mejores jugadoras del mundo en São Paulo. Todo está listo para que una nueva temporada del circuito cierre con un escenario lleno de competencia, comunidad y una nueva campeona mundial por coronar.

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