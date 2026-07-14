MIMESIS rompe un nuevo récord y confirma que la IA ya cambió el terror cooperativo

En los últimos años, la inteligencia artificial ha comenzado a ocupar un lugar cada vez más importante dentro de la industria de los videojuegos. Sin embargo, en la mayoría de los casos su uso ha estado enfocado en facilitar el desarrollo o mejorar aspectos técnicos, más que en transformar la forma de jugar.

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Algunos estudios han decidido ir un paso más allá y convertir la IA en el eje central de la experiencia. En lugar de utilizarla únicamente para optimizar procesos, buscan que influya directamente en las decisiones de los jugadores y en la manera en que evoluciona cada partida.

Ese es precisamente el camino que tomó ReLU Games con MIMESIS, un título cooperativo de terror psicológico donde la desconfianza es tan peligrosa como los monstruos que acechan a los jugadores. Su propuesta gira alrededor de un enemigo capaz de copiar comportamientos humanos para sembrar el caos dentro del equipo.



Tras varios meses en acceso anticipado y una importante actualización reciente, el proyecto continúa demostrando que su fórmula ha logrado conectar con la comunidad.



La prueba más clara llegó esta semana. KRAFTON y ReLU Games anunciaron que MIMESIS superó los dos millones de copias vendidas en todo el mundo, una marca alcanzada mientras el juego continúa en Acceso Anticipado en Steam.

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El título ya había alcanzado el primer millón de unidades apenas 50 días después de su lanzamiento en acceso anticipado, pero la gran actualización publicada el mes pasado impulsó nuevamente sus ventas y permitió duplicar esa cifra. Según los desarrolladores, la actualización mejoró el comportamiento de los personajes controlados por inteligencia artificial, renovó la progresión del juego y ajustó su nivel de dificultad.

Uno de los elementos que diferencia a MIMESIS es precisamente el uso de la inteligencia artificial como parte esencial de la jugabilidad. El monstruo conocido como Mimesis actúa como un personaje no jugable capaz de imitar en tiempo real las voces, movimientos y comportamientos de los jugadores, infiltrándose entre el grupo para generar dudas constantes sobre quién sigue siendo un aliado y quién ya representa una amenaza.

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Esta mecánica ha sido uno de los aspectos más destacados por la comunidad. Actualmente, el juego mantiene una calificación de "Muy positiva" en Steam, donde los usuarios resaltan la tensión que producen las partidas y la incertidumbre permanente al no poder confiar completamente en los integrantes del equipo.

El impacto también se ha trasladado a las plataformas de video. KRAFTON informó que el contenido relacionado con MIMESIS acumula cerca de 10,33 millones de horas de visualización, mientras que la suma de espectadores simultáneos de sus videos alcanzó un máximo de 3,8 millones de personas.

Además del respaldo de la comunidad, el proyecto también comenzó a recibir reconocimiento por parte de la industria. Durante la CEDEC 2026, la conferencia de desarrolladores de videojuegos más importante de Japón, MIMESIS se convirtió en el primer juego coreano en obtener el Premio a la Excelencia en la categoría de Diseño de Juegos, un reconocimiento otorgado por su innovación al integrar la inteligencia artificial como un componente central de la experiencia.

ReLU Games aseguró que continuará desarrollando el proyecto con el objetivo de convertirlo en una franquicia de largo plazo. Para el estudio, este resultado demuestra que la inteligencia artificial ya no es únicamente una herramienta de apoyo para crear videojuegos, sino un recurso capaz de definir la diversión y la identidad de una experiencia completa.

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Mientras continúa evolucionando en acceso anticipado, MIMESIS sigue consolidándose como una de las propuestas más llamativas del terror cooperativo actual. Su combinación de paranoia, cooperación e inteligencia artificial demuestra que todavía existen nuevas formas de sorprender a los jugadores dentro de un género que parecía haberlo visto todo.

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