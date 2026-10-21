Call of Duty: Mobile celebra el Día de Muertos con recompensas especiales y perros esqueléticos

Las celebraciones también llegan a los videojuegos, donde las tradiciones culturales pueden convertirse en experiencias para compartir con jugadores de todo el mundo. En México, el Día de Muertos es una de las fechas más representativas de su identidad, con símbolos, colores y elementos que recuerdan a quienes ya no están.

Ahora, esa tradición tendrá su propio espacio en uno de los juegos móviles de disparos más conocidos. Los jugadores podrán participar en actividades especiales, completar misiones y conseguir objetos inspirados en esta celebración, mientras llevan nuevos elementos visuales al campo de batalla.

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La propuesta combina desafíos individuales con actividades en equipo, invitando a los usuarios a reunir recompensas durante un periodo limitado. Entre los artículos disponibles habrá diseños inspirados en símbolos tradicionales, objetos conmemorativos y una recompensa que toma como referencia a una figura muy particular de la cultura mexicana.



Un evento con Huesos y recompensas temáticas

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Call of Duty: Mobile recibirá el evento “Día de tu Muerte”, disponible del 22 de octubre al 11 de noviembre de 2026. Durante estas semanas, los jugadores podrán completar distintos desafíos para conseguir Huesos, la moneda especial del evento.

Los Huesos podrán intercambiarse por artículos en la Tienda del Evento. Para desbloquear las recompensas, será necesario participar en las actividades disponibles y reunir la cantidad requerida, por lo que completar los desafíos será clave para aprovechar la celebración.

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La recompensa principal será el aspecto de habilidad de Operador Unidad K9 — Fantasma, que permitirá desplegar una manada de perros esqueléticos contra los enemigos. Su diseño está inspirado en el xoloitzcuintle, una raza de perro mexicana vinculada con las tradiciones del Día de Muertos.

Para conseguir este aspecto, los jugadores deberán reunir 100 Huesos, cantidad con la que se desbloqueará automáticamente la recompensa.

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Granadas, accesorios y objetos inspirados en la tradición mexicana

La Unidad K9 no será el único elemento temático del evento. La colección también incluirá objetos que trasladan al juego algunos de los símbolos más reconocibles de esta celebración.

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Entre las recompensas se encuentran:

Granada de Contacto — Calaverita: un diseño inspirado en las tradicionales calaveritas del Día de Muertos.

Granada de Racimo — Pan de Muerto: un aspecto basado en este alimento emblemático de la celebración.

Tarjeta de Visita — Día de Muertos: una tarjeta conmemorativa con elementos visuales relacionados con la tradición.

Recompensas adicionales: un llavero, un emote, un marco, además de avatares, sprays y stickers temáticos.

Estos objetos permitirán personalizar distintos elementos de la experiencia y ampliar la colección de artículos disponibles durante el evento.

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Una celebración para jugar en equipo

“Día de tu Muerte” también contará con actividades sociales que invitarán a los jugadores a compartir la experiencia con sus amigos. Además de los desafíos individuales, habrá dinámicas para participar en equipo y disfrutar de la celebración dentro del juego.

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Con esta propuesta, Call of Duty: Mobile incorpora elementos del Día de Muertos a sus actividades de temporada, combinando desafíos, recompensas desbloqueables y diseños inspirados en una tradición mexicana reconocida internacionalmente.

El evento estará disponible del 22 de octubre al 11 de noviembre de 2026. Durante ese periodo, los jugadores podrán reunir Huesos, explorar la Tienda del Evento y buscar las recompensas especiales, incluida la Unidad K9 — Fantasma, antes de que finalice la celebración.

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