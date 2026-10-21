Harry Potter llega a MINISO Colombia con 84 referencias para celebrar sus 25 años

Hay historias que consiguen mantenerse vigentes con el paso del tiempo y siguen conquistando a quienes las descubren por primera vez. El universo de Harry Potter es una de ellas. A 25 años del estreno de Harry Potter y la Piedra Filosofal, sus personajes, objetos mágicos y casas de Hogwarts continúan ocupando un lugar especial entre los seguidores de la cultura pop.

La celebración de este aniversario también se convierte en una oportunidad para llevar ese mundo de fantasía a nuevos espacios. Desde los colores que identifican a Gryffindor, Slytherin, Ravenclaw y Hufflepuff hasta los símbolos que acompañan las aventuras del joven mago, la saga cuenta con elementos reconocibles para varias generaciones de fanáticos.

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En Colombia, la propuesta busca conectar esos recuerdos con objetos que puedan acompañar diferentes momentos de la vida cotidiana. Peluches, accesorios, productos de belleza, artículos para el hogar y papelería hacen parte de una oferta que combina la identidad de la franquicia con el estilo creativo de una marca conocida por sus productos inspirados en la cultura pop.



Una colección para los seguidores de Hogwarts

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La llegada de esta colaboración tiene como protagonista a MINISO Colombia, que prepara una colección especial inspirada en los 25 años de Harry Potter. La propuesta estará compuesta por 84 referencias y cerca de 97.000 piezas, con diseños basados en personajes y símbolos representativos de la saga.

Entre los elementos presentes en la colección se encuentran Harry, Hermione y Hedwig, además de la Snitch Dorada y el escudo de Hogwarts. Las cuatro casas de la escuela también forman parte de la inspiración de esta edición, que reúne distintas categorías de productos para quienes disfrutan coleccionar objetos relacionados con sus historias favoritas.

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Más allá de los artículos coleccionables, la propuesta busca integrar la magia del universo creado por J. K. Rowling en objetos de uso diario. La idea sigue el concepto de marca Life is for Fun, con productos pensados para descubrir, disfrutar y compartir.

Para MINISO, esta colaboración también representa una apuesta por acercar a los MinisoLovers a franquicias que hacen parte de sus intereses y de la cultura popular. La edición tendrá disponibilidad limitada en Colombia, un detalle importante para quienes estén pensando en sumar alguna de estas piezas a sus colecciones.

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Las fechas para conseguir la colección de Harry Potter

La preventa comenzará el jueves 22 de octubre de 2026, con una opción online disponible durante la mañana para consumidores de todo el país. Ese mismo día, a las 6:00 p. m., se realizará una preventa presencial en la Flagship Store de la calle 93, en Bogotá. Para participar en esta actividad presencial será obligatorio contar con registro previo.

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El lanzamiento oficial está programado para el viernes 23 de octubre en tiendas seleccionadas de MINISO Colombia, incluidas las tiendas Cluster. La disponibilidad dependerá de las unidades destinadas a cada punto de venta.

Uno de los aspectos más importantes de esta llegada es que se trata de una edición one shot: la colección llegará al país en una única ocasión y, una vez agotadas las unidades, no habrá nuevo abastecimiento. Por eso, quienes estén interesados en alguna referencia deberán tener presentes las fechas de preventa y lanzamiento.

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“Celebrar 25 años de Harry Potter y hacerlo llegar a MINISO Colombia es una oportunidad muy especial para nosotros, porque hablamos de una historia que ha acompañado a varias generaciones y que sigue despertando la misma emoción, curiosidad y ganas de descubrir que cuando la conocimos por primera vez”, señaló Silvia Martínez, gerente de Marketing & Customer Experience de MINISO Colombia.

Una celebración que conecta generaciones

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El aniversario de Harry Potter demuestra cómo una historia puede trascender los libros y las películas para convertirse en un universo con el que sus seguidores construyen recuerdos y afinidades. Sus personajes, criaturas y símbolos continúan inspirando productos, colecciones y experiencias dirigidas tanto a quienes crecieron con la saga como a quienes se acercan a ella por primera vez.

Con esta colaboración, MINISO Colombia refuerza su apuesta por las franquicias que conectan con los intereses de sus consumidores. La colección reúne distintas categorías en una sola propuesta y convierte los 25 años de la saga en una oportunidad para encontrar artículos inspirados en algunos de sus elementos más reconocidos.

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Para los fanáticos, la cita comienza el 22 de octubre con la preventa y continúa el 23 de octubre con el lanzamiento oficial en tiendas seleccionadas. Eso sí, al tratarse de una edición limitada y sin reposición anunciada, la posibilidad de encontrar cada referencia estará sujeta a las existencias disponibles.

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