Avanza la construcción de la avenida 68 en Bogotá con la habilitación de cinco tramos

La obra de la avenida carrera 68 alcanzó un avance general promedio de 90,36% en sus nueve tramos de construcción durante el mes de octubre de 2026. Este corredor vial abarca una extensión de 17,07 kilómetros de longitud y atraviesa la ciudad de Bogotá desde el sector de Venecia en el sur hasta la calle 100 con carrera Novena en el norte.

De acuerdo con los datos entregados por el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), los registros de ejecución del proyecto pasaron de 42,57 % en enero de 2024 al porcentaje actual tras la aplicación de un plan de seguimiento y articulación entre las entidades distritales. La obra, que inició labores de construcción en febrero de 2021, tenía una fecha inicial de entrega fijada para febrero de 2026. Sin embargo, la acumulación de retrasos en la compra de predios, la presencia de redes de servicios públicos no registradas en los planos y la baja ejecución de contratistas modificaron el cronograma de trabajo.



Tramos que terminarán construcción en el año 2026

Las proyecciones del Distrito señalan que durante el resto del año 2026 se completará la construcción de los grupos 3, 4, 5, 6 y 9. Asimismo, el proyecto prevé la puesta en servicio de los ramales y la infraestructura del sector de Venecia, pertenecientes al grupo 1.

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La habilitación de estos sectores permitirá establecer conexiones directas de tráfico entre la avenida Ciudad de Cali, la avenida de Las Américas, la avenida 68 y la calle 26. Por su parte, la terminación de las obras restantes en los grupos no concluidos continuará durante el año 2027, momento en el que se espera la puesta en funcionamiento total de la troncal.



El director del Instituto de Desarrollo Urbano, Orlando Molano, señaló que la articulación entre las empresas de servicios públicos y la reducción en los tiempos de aprobación de los Planes de Manejo de Tráfico permitieron destrabar los frentes de obra que registraban retrasos.



Infraestructuras viales y puentes que ya están en servicio

A lo largo del desarrollo de los nueve tramos, la administración de la ciudad habilitó la circulación en varios puntos del trazado para facilitar el tránsito de vehículos y peatones:



En el grupo 1, durante agosto de 2026, entraron en funcionamiento dos ramales del puente del sector de Venecia y los carriles paralelos.

En el grupo 2, el puente vehicular de la calle 3 abrió en octubre de 2024, mientras que el puente peatonal del mismo sector entró en uso en marzo de 2026.

En el grupo 3, el paso peatonal elevado de la calle 9C quedó disponible en marzo de 2025.

En el grupo 4, los peatones empezaron a utilizar el paso deprimido de la calle 13 en septiembre de 2026.

En el grupo 5, la infraestructura sobre la calle 26 incluye puentes vehiculares y paso para bicicletas entregados en junio de 2024, sumados al puente curvo de conectividad que opera desde octubre de 2025 para los buses de transporte masivo hacia el centro de la ciudad.

En el grupo 6, el puente para bicicletas y peatones en la calle 63, junto al parque Simón Bolívar, abrió en agosto de 2026.

En el grupo 8, el puente de la avenida Suba con calle 100 inició tránsito vehicular y de buses masivos en junio de 2025.

En el grupo 7, el puente vehicular del sector Cafam Floresta funciona para el tráfico general desde diciembre de 2023.

Población beneficiada y características técnicas de la vía

El trazado de la avenida carrera 68 cruza por ocho localidades de Bogotá: Tunjuelito, Kennedy, Puente Aranda, Fontibón, Teusaquillo, Engativá, Barrios Unidos y Suba. El proyecto conectará en un solo recorrido el municipio de Soacha con el norte de la capital en el sector de Lagos de Torca.

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La infraestructura del proyecto vial incluye la instalación de los siguientes elementos en sus 17,07 kilómetros:



21 estaciones para el sistema de transporte masivo, compuestas por 20 estaciones nuevas y una reubicación.

19 puentes, repartidos en 5 estructuras vehiculares nuevas, 3 puentes reinforced o reforzados y 11 pasos peatonales.

8 pasos deprimidos, distribuidos en 2 para vehículos, 5 peatonales y 1 para uso de bicicletas.

17 kilómetros de vías exclusivas para bicicletas.

354.000 metros cuadrados de espacio público, con 166.000 metros cuadrados de zonas verdes y la siembra de más de 5.000 árboles.

POR DANNA SOFÍA SUÁREZ G CON INFORMACIÓN DE LA ALCALDÍA DE BOGOTÁ

DSSUAREZ@CARACOLTV.COM.CO