TCL lleva a Colombia dos monitores que apuestan por OLED+, Mini LED y 480 Hz

El mercado de monitores gaming sigue buscando nuevas formas de combinar calidad de imagen y velocidad. Ya no se trata únicamente de tener una pantalla con una alta tasa de refresco: tecnologías como OLED y Mini LED también han ganado espacio entre quienes buscan una experiencia más completa frente al computador.

En Colombia, TCL quiere entrar con fuerza en este segmento con dos propuestas que apuntan a necesidades diferentes. Una está enfocada en ofrecer una experiencia premium donde la imagen, el diseño y el sonido tienen un papel importante, mientras la otra pone el énfasis en la rapidez y la precisión necesarias para partidas competitivas.

La compañía plantea así dos equipos con características bastante distintas, pero con un punto en común: llevar especificaciones de alto rendimiento al mercado colombiano.



En el caso del primer modelo, TCL apuesta por una pantalla de gran resolución acompañada de una tecnología de panel desarrollada por TCL CSOT. El objetivo es combinar una imagen detallada con una elevada fluidez, algo que se vuelve especialmente interesante cuando se utilizan juegos compatibles con altas tasas de cuadros por segundo.



Además, el diseño busca diferenciarse de los monitores tradicionales. La propuesta incorpora un formato ultradelgado y un soporte pensado para dar la sensación de que la pantalla está suspendida, acompañado por iluminación trasera.

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Pero la compañía también quiso darle importancia a la experiencia audiovisual. Por eso, el monitor incorpora un sistema de sonido integrado en el soporte y desarrollado junto a una marca reconocida en este campo.

La segunda propuesta cambia completamente el enfoque. Aquí la prioridad está en la velocidad de actualización, la respuesta visual y las herramientas destinadas a jugadores que participan en títulos donde cada movimiento puede ser determinante.

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Su panel utiliza tecnología Mini LED y está acompañado por diferentes soluciones destinadas a reducir problemas habituales durante escenas rápidas, como el desenfoque y el efecto fantasma. También cuenta con funciones orientadas específicamente a jugadores de shooters.

Y es precisamente en este punto donde TCL revela una de las principales novedades de su llegada al mercado colombiano: la compañía presentó oficialmente el X3A y el P2A Pro, sus nuevos monitores de alto rendimiento para el país.

El TCL X3A es el primer monitor de la compañía que incorpora tecnología OLED+, desarrollada por TCL CSOT. Cuenta con una pantalla de 31,5 pulgadas, resolución 4K UHD y un sistema Dual-Mode que permite alcanzar 240 Hz en 4K o llegar hasta 480 Hz en Full HD.

El panel ofrece hasta 98,5 % de cobertura del espacio de color DCI-P3 y utiliza una matriz RGWB Matrix-Pure Pixel, destinada a mejorar la reproducción del color. También incorpora un sistema de protección contra el quemado de pantalla, una característica especialmente relevante en este tipo de paneles.

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El diseño del X3A utiliza la estética Stargate, con un grosor total de 35,8 milímetros y un panel de apenas 6,4 milímetros. El soporte contribuye al efecto visual de pantalla flotante e incorpora una retroiluminación tipo halo proyectada hacia la parte posterior.

A nivel de sonido, el monitor cuenta con un sistema desarrollado junto a Bang & Olufsen, integrado directamente en el soporte. Este sistema ofrece diferentes modos destinados a videojuegos, películas y música.

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Por otro lado, el TCL P2A Pro llega con una pantalla de 27 pulgadas, resolución QHD y una tasa de refresco de hasta 320 Hz. Está pensado principalmente para gaming competitivo, donde una representación más fluida del movimiento puede resultar especialmente relevante.

El equipo incorpora TCL Motion Clarity Technology (TMoC), desarrollada por TCL CSOT para reducir el desenfoque y el efecto fantasma en escenas de movimiento rápido. Para ello combina elementos como el panel HFS Shoot y MPRT Plus con retroiluminación Mini LED y zonas de atenuación precisas.

Entre sus funciones también aparece Aim Sight, que permite utilizar un modo de 24,5 pulgadas pensado para jugadores de shooters que buscan concentrar el campo de visión.

El P2A Pro suma además diferentes tecnologías destinadas al confort visual, entre ellas Hardware Low Blue Light, atenuación DC y una pantalla sin parpadeo.

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Precios y disponibilidad en Colombia

Los dos monitores llegan al país con un descuento del 50 % durante su lanzamiento.

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El TCL X3A de 32 pulgadas con OLED+, según la información entregada por TCL, tiene un precio original de $8.599.900, pero estará disponible durante el lanzamiento por $4.299.900.

El TCL P2A Pro de 27 pulgadas con Mini LED QHD pasa de $2.799.900 a $1.399.900 durante esta etapa.

Ambos modelos estarán disponibles en Alkosto, Ktronix, Mercado Libre y Electroferia de la Carrera 13.

Con estos dos lanzamientos, TCL plantea dos caminos claramente diferenciados dentro del segmento de monitores de alto rendimiento en Colombia. El X3A busca combinar resolución, tecnología OLED+, diseño y sonido, mientras que el P2A Pro concentra su propuesta en velocidad, fluidez y herramientas para gaming competitivo.

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La llegada de ambos modelos amplía las alternativas disponibles para quienes buscan una pantalla de alto rendimiento, con especificaciones que van desde 4K a 240 Hz hasta Full HD a 480 Hz, además de una opción Mini LED QHD capaz de alcanzar 320 Hz.

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